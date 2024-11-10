Dijital detoks ile kendini yenile!

Uyandığınızda yaptığınız ilk şey telefonunuzu elinize alıp olup biteni kontrol etmek olabilir. Değişime tam da bu noktadan başlamanız gerekiyor, yeni güne başladığınız ilk anları sosyal medya ve dijital ekranlarla geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendirebilir, bir fincan kahve eşliğinde meditasyon ya da nefes egzersizi yapmaya ayırabilirsiniz. Böylece güne daha dingin bir ruh hali içinde başlayacaksınız. Doğayla "tekrar bağlanmak", dış mekanlarda ve temiz havada vakit geçirmek, dijital dünyanın yükünü azaltarak sizi gerçekliğe taşıyacaktır. Bir parkta yürüyüş yapmak, toprakla temas etmek veya sadece güzel bir hava almak bile ruhunuzu tazeleyebilir. Notlarınızı telefonunuz yerine bir deftere yazmak, hatta günlük tutmaya başlamak "dijital detoks" için çok iyi bir adım olabilir. Farklı aktiviteler denemek veya eski bir hobiye dönmek, dijitalden uzak kalmanıza yardımcı olabilir. Ekran sürenizden kıstığınız zamanı yeni yetenekler keşfetmek ve sevdiklerinize ayırmak için kullanabilirsiniz.

KENDİNİZE SÖZ VERİN!

Her gün belli bir süre boyunca telefon, bilgisayar ya da televizyonu kapatmak için kendinize söz verin. Gerekirse ekranınızı kilitleyecek veya giriş yapmanızı engelleyecek uygulamalara başvurun. Bu molaları bir ceza yerine ödül olarak düşünün ve zihninizi boşaltacak aktiviteler yaparak enerjinizi tazeleyin.