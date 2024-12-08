Gerçek olamayacak kadar güzeller: Renkleriyle hayran bırakan göl ve nehirler

Doğa, ressamların bile hayran kalacağı bir renk paletine sahip. Sadece gökyüzü ya da çiçekler değil, nehirler ve göller de bu büyüleyici paletin birer parçası. Ancak burada bahsettiğimiz sıradan mavi veya yeşil sular değil; kırmızıdan pembeye, turkuazdan siyaha kadar doğanın yaratıcılığını konuşturduğu sular! Hadi farklı renklerdeki nehirler ve göller ile bu şölene birlikte göz atalım.

CANO CRİSTALES NEHRİ

"Beş Renkli Nehir" olarak da bilinen Cano Cristales, doğanın akıllara durgunluk veren eserlerinden biri. Farklı renklerdeki nehirler ve göller arasında olan bu nehirde suyun rengini bitkiler belirliyor. Macarenia clavigera adındaki su bitkisi, yaz aylarında parlak kırmızı, sarı ve yeşil renklere bürünerek adeta bir tablo yaratıyor. Bu güzellik öylesine etkileyici ki, nehir sadece belirli zamanlarda ziyaret edilebiliyor. Sanki doğa, "Beni görmek için biraz sabırlı olun" diyor.

HİLLİER GÖLÜ

Hayal edin; karşınızda masmavi okyanus ve onun hemen yanında pamuk şeker gibi pembe bir göl. Avustralya'daki Hillier Gölü, renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Bilim insanları gölün bu eşsiz rengini Dunaliella salina adındaki mikroalglerden kaynaklandığını düşünüyor. Bir diğer teori ise "Doğa şaka yapmak istedi" olabilir! En ilginci, bu gölde yüzmek tamamen güvenli ama bu güzelliği uzaktan izlemek bile yeterince keyifli.

LAGUNA COLORADA

Bolivya'nın Altiplano bölgesinde bulunan Laguna Colorada, sanki güneşin altın ışıkları suya karışmış gibi görünüyor. Kırmızımsı rengi, suyun içerisindeki planktonlar ve minerallerden geliyor. Burada yaşayan flamingolar da bu eşsiz renge katkı sağlıyor. Yani, bu göl sadece doğanın bir tablosu değil; aynı zamanda bir dans pisti!

MORAİNE GÖLÜ

Kanada'nın Alberta bölgesindeki Moraine Gölü, turkuaz rengiyle hayranlık uyandırıyor. Bu benzersiz rengin sebebi ise gölün içerdiği buzullardan gelen kaya unları. Bu unlar, güneş ışığını yansıtarak gölün rengini adeta photoshoplamış gibi gösteriyor. Çevresindeki dağlar ve yemyeşil ormanlarla birleşince, Moraine Gölü tam bir cennet köşesi oluyor.

EMERALD GÖLÜ

Yeni Zelanda'nın Tongariro Ulusal Parkı'ndaki Emerald Gölü, ismiyle müsemma bir zümrüt taşı gibi parlıyor. Gölün yeşil rengi, içindeki çözünmüş minerallerden kaynaklanıyor. Ancak bu güzelliğin küçük bir bedeli var: gölün etrafında hafif bir kükürt kokusu alabilirsiniz.

SKAFTAFELL NEHRİ

Buz ve volkanların ülkesinde, sahiller bile sıradan olmaktan çok uzak. İzlanda'daki Skaftafell Plajı, siyah kumlarıyla ve tonu sarıya karışan nehri ile dikkat çekiyor. Bu plajın benzersiz rengi, volkanik kül ve lavların zamanla aşınarak ince taneli siyah bir kum haline gelmesinden kaynaklanıyor.