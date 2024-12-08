Pozitif düşünmelisiniz

KOÇ:

İlişki karmaşası yaşıyorsunuz

Retro Jüpiter ve İkizlerdeki Retro Jüpiter'den olumlu destek alıyorsunuz. Merkür geri gitmeye başladı. Her şeye rağmen risklere karşı dikkatli olmalısınız. Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli donanıma sahip olsanız bile gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Karşıt evinizde Jüpiter geri hareketine başlarken duygusal ve ilişki karmaşası yaşatıyor. Enerjiniz bir düşüyor bir yükseliyor. İlişkilerinizdeki saygı çok önemli.

BOĞA: Eski olaylar gündemde

Neptün yenilikler evinizde geri giderken, Merkür karşıt değişim evinizde retroya başladı. Birçok eski olayları yeniden tetikliyor. Aile bireyleri yüzleşme yaşayacak. Uzun süredir taşınmayı düşünüyorsanız bu hafta bir çok fırsat yeniden karşınıza çıkacaktır. Retro Jüpiter uzun zamandır çok istediğiniz seyahat arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Seminerler sizin için önemli. Eksik bilgilerinizi tamamlamak istiyorsanız bu dönemi akıllıca kullanabilirsiniz. Sistemlerinizi kontrol edin. Kırgınlıklara dikkat.

İKİZLER: Kuruntularınız çok fazla

Jüpiter ve Merkür geri giderken takıntılı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Her şeye burcunuzdaki Retro Mars size cesaret veriyor. Bir çok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacağınız sakin fakat akıllıca hamle yapmayı düşünmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

Dikkatli ve sabırlı davranmalı ve mantığınızın sesini dinlemelisiniz. Derin düşündüğünüz zaman başarı size kolay geliyor.

YENGEÇ: Çalışma hayatınıza dikkat

Retro Jüpiter bilinçaltı evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasa bulamadığınız ve çok istediğiniz bir eşya veya arzuladığınız bir şey aniden karşınıza çıkacaktır. Hayal kurmak için uygun bir hafta değil. Eş ve ortağınızla bir konuda yanlış anlaşılma söz konusu dikkatli olmalısınız. Merkür çalışma evinizde geri gidiyor. İhmal ettiğiniz duygular atakta. Çevrenize sevginizi yansıtmak istemeniz sizi değerli kılacaktır. Uyku düzeninizin bozulmamasına dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Eski dostlarınızı özlüyorsunuz

Bu hafta sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Özellikle geri giden Jüpiter ve retro Merkür sayesinde yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde eski dostluk duygularınız yeniden tazeleyeceksiniz. İletişim konusunda atladığınız ve unuttuğunuz fırsatlar yeniden ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davrananların gerçek yüzünü görmek sizi üzmemeli.

BAŞAK: Dostluklar ön planda

Güneş aile ve yuva evinizde hareket ederken, hayallerinizi harekete geçirecek cesareti fazlasıyla kendinizde bulacaksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür ve mars geri giderken eski dostlardan destek alıyorsunuz. Gerçekler ve isteklerinizi belli bir senkron içinde karşı tarafa sunarsanız, başarısız olma gibi bir durumunuz olmaz. Dostluk duygularınızın temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bu hafta birçok organizasyona katılabilirsiniz.

TERAZİ: Şartlarınızı gözden geçirin

Merkür iletişim evinizde geri giderken Jüpiter'in retro durumu çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmek için; önünüze önemli fırsatlar sunacak. Bir çok arkadaşınızla yeniden deneyebileceğiniz ortamlar karşınıza çıkacak. Ani gelişen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bazı sırların ortaya çıkmasıyla kafanızdaki düşünceler şekil değiştirebilir. Bir anda fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir.

AKREP: Kafanız çok yoğun

Retro Jüpiter bilinçaltınızı yorgun düşürebilir. Yılmadan ve üşenmeden sabırla çalışıyorsunuz zaten siz daha farklı olamazsınız. Bu hafta sıralamalarınızı sistemli ve mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Karşıt finans evinizde Jüpiter geri giderken para evinizde Merkür geri gidiyor. Eski şartlarınızı beğenmeyebilirsiniz. Sizin istediğiniz şartlar her zaman aynı olmayabilir.

YAY: Derin düşünüyorsunuz

Aile evinizde Neptün geri giderken Jüpiter'de retro durumunda. Merkür kişisel evinizde geri hareketi ise, ilginç tabloları da ortaya çıkarıyor. Gezdiğiniz ve dolaştığınız yerlerde eski bir dost ve sevgiliyle karşılaşma olayınız oldukça fazla bir varsayım. İstemeden gittiğiniz ortamlarda sizi sevindirecek karşılaşabilirsiniz. Derin düşünceler içinde olduğunuz zaman, duygusal olayların çözümünü hemen buluyorsunuz.

OĞLAK: Hayaller ve gerçekler bir arada

Retro Jüpiter yeni oluşumlar için dikkatli olmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Tanıştığınız insanların cazip fikirleri sizi ilginç gelecektir. Hayal ve gerçek arasında bocalama geçiriyorsunuz. Satürn iletişim evinizde sorumluluğunuz ölçerken, geri giden Merkür cezb edici durumlarla eski şartları yeniden karşınıza çıkarıyor. Fırsatlar ve engeller arsında düşünce yorgunluğu içinde olabilirsiniz.

KOVA: Hayatınızı gözden geçirin

Jüpiter'in geri gitmesi birçok eksik bilgilerin ve kendinizi yeniden ele almanız gerektiği konusunda size uyarı getiriyor. Kendinize çok güvenmenize rağmen, hata yapma olasılığınızı unutmayın. Satürn eski olayları yeniden karşınıza çıkarabilir. Temel ve stabil olaylardan fazla uzaklaşmamaya çalışmalısınız. Merkür yeni gruplaşma evinizde geri gidiyor. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Eskiden kaçırdığınız fırsatlar yeniden karşınıza çıkacak ve Retrolar size yarayacak ve yoğunluğunuz artacak.

BALIK: Dengelerinizle başınız dertte

Aile ve yuva evinizde geri giden Jüpiter kazançlarınızla ilgili bilgi arayışı içinde olduğunuz gösteriyor. Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz sayesinde değişik planlar yapmak zorundasınız. Geri giden Merkür sezgilerinizi tüm gücüyle çalıştırıp gözünüzden kaçan ve sizden saklanan olayların iç yüzünü bulmaya çalışıyorsunuz. Dengelerinizle başınız dertte.