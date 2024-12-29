2025 yılında burçlar ne getirecek? Sabırlı olmalısınız...

KOVA BURCU

Sabırlı olmasınız.

29 Mart Güneş tutulması çevresel ilişkilerinizi etkiliyor. Balık ve Başak tutulmaları finans evinizin planlarını değiştiriyor. Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz ve kaynaklarınız ile ilgili beklentileriniz artabilir. Bir takım tasarımlar oluşturmak için uygun bir zaman olabilir. Gevşemek ve rahat hissetmek için harcamalarda bulunabilirsiniz.

Özendiğiniz şeylere, sanatsal konulara, sinema vb. ile ilgili alanlara para harcayabilirsiniz. Fedakarlık ve empatiden kaynaklı harcamalar da olabilir. Vizyonel bakımdan daha üretken olabilirsiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz yok. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz. İletişim hayatınız, finans evinizle birlikte hareket edecek. Tutulmalar, maddi konularda size daha farklı bir kazanç sağlayacak. Her şeyiniz testten geçiyor. Kariyeriniz tavan yapacak. Zorlu günlerinizi aşıyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla yeni bir düzene geçiyorsunuz.

SİL BAŞTAN BAŞLAMAK...

PLÜTON'UN güçlü etkisiyle her şey yeniden yapılanacak. Yatırım konularında ikna gücünüz yükselecek. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Başka kültürler ve alanlar merak sahanıza girerken, denemediğiniz işlere girişebilir ve iyi konumlara gelebilirsiniz. Eski şartların değişimi olarak kabul de edebiliriz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem. Yine partnerinizin düşüncelerinden etkilenecek, duygusal ilişkilerinize zengin bir cinsellik potansiyeli kazandıracaksınız. Derin bir deneyim içinde olduğunuz ilişkilerinizi sorgulamak için iyi bir dönem içinde olacaksınız. Sizin için uygun olan şey aslında kozmik enerjinizin size sağladığı güç olacaktır. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu, kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. Bu çekişmeler içinde tatminsizlik duygusu yaşamak istemiyorsanız, ruhsal sağlığınıza önem vererek düşünce ekseninizin artı ve eksilerini dengede tutun. Sadece bir yöne konsantre olmayın.

SAĞLIĞINIZI DENETLEMELİSİNİZ

Kişisel evinizde ilerleyen Plüton sizi her konuda değişime zorluyor. Kendinizi disipline almalısınız. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Spor yapıyorsanız ağır kaldırmamaya özen gösterin. Cinsel konularda yanlış partnerler yüzünden sıkıcı ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, duygularınızda sürekli kontrol ve disiplini elden bırakmayın. Kendinizi zorlama pahasına da olsa, bu konuda dengeli davranın.

2025'TE BALIK BURCU

Düşünce sisteminiz yeniden şekilleniyor

SEVGİLİ Balık burçları, 29 Mart'ta bilinçaltı evinizde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kişisel duruşunuz, görünümünüz ve imajınızla ilgili olarak bir adaptasyon ihtiyacı hissedebilirsiniz. Daha anlayışlı hareket etme eğilimi ve bütünüyle bir olma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Girişimlerinizde daha empatik ve sezgisel davranabilirsiniz. Bu süreçte anneniz veya hayatınızdaki kadınlarla ilgili konular daha çok gündeme gelebilir ve duygusal ihtiyaçlarınız belirginleşebilir. Bu dönemde özellikle bazı şeyleri kendi çabanızla harekete geçirmek ve direksiyonun başında olmak sizin elinizde. Satürn ve Neptün, sizi uzun süredir sınava tabi tutuyor; artık başarıyı hak ettiğinizi gösteren bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter, yılın ilk altı ayında emlak ve mülk alanlarındaki başarınızı destekliyor. Radikal kararlar almanız mümkün. 14 Mart, 7 Eylül ve 21 Eylül tarihlerindeki tutulmalar sayesinde derin sorgulamalar yapacak ve kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızdaki zorlayıcı düşüncelere alışık olmadığınız için detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Ancak, alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan, daha katı bir şekilde gözden geçirmeyi öğreniyor ve düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz.

MÜCADELE ETMEK

UZUN süredir ulaşamadığınız beklentileriniz için yeni bir formül geliştirmek yerine beklemeyi tercih etmeli ve bu süreçte içsel korkularınızı yenmelisiniz. Daha önce birlikte iş yaptığınız kişilerin iş tekliflerine karşı takınacağınız tavır önemli olacak. Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirerek hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bu yıl bilmediğiniz konuları araştıracak ve tüm enerjinizi bu yönde kullanacaksınız. İstekleriniz doğrultusunda hırs ve gücünüzü birleştirerek enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği yaptığınız kişileri düşüncelerinizle etkileyebilirsiniz. Ancak, iş yaptığınız kişilerin gerçek yüzleriyle karşılaşabilir ve duygu kırıklıkları yaşayabilirsiniz; bu konuda dikkatli olmalısınız. Bu yıl karşılaşacağınız engellerle mücadele edebilecek güçtesiniz. Kendi doğrularınızdan emin olmak için çevrenizi sınayabilir, kendinizi daha enerjik ve cesur hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yaparken kendi inisiyatifinizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz.

Arkadaş seçiminde veya ortak işlerde, size destek olabilecek pratik zekalı kişilere yönelmeyi tercih edeceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra gerisini düşünmemelisiniz. Yükselen hedeflerinizin sonuçlarından memnun kalacaksınız. İşinizi iyi yaparak ve farklı fikirlerle dikkat çekeceksiniz. Ruhsal yönünüzdeki ve manevi duygularınızdaki artışlar sizin için önem kazanacak. Bu süreçte içsel anlamda kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Çevrenizde yardım edeceğiniz birçok kişi olacak. Rutin işler size göre değil; bırakın küçük işleri başkaları yapsın. Siz hedeflerinize odaklanmalısınız. Tüm enerjinizi yapmak istediklerinize yönlendirmelisiniz.

YALNIZ KALMAK

SAĞLIK durumunuz genel olarak iyi olsa da zaman zaman yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çünkü ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişkilerinizde istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yıl yaşamınızı gözden geçirecek, sosyal hayatı sevmenize rağmen belli sürelerde yalnız kalmayı tercih edecek ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız. Geciktirdiğiniz rejim ve sağlıklı beslenme programına geçebilirsiniz. Derin sezgileriniz ruhsal çalışmalarınızda size destek olacak ve yaşamı sorgulamanıza yol açacaktır. Ruhsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak mistik çalışmalar içinde olmanız, hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanıza neden olacak. Manevi anlamda kendinizi güçlü hissettiğiniz sürece her şey yolunda gidecektir.