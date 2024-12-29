Audi’ye hiç bakmıyor Hacı Murat’la şov yapıyor

Henüz 14 yaşındayken baba mesleği oto döşemeciliğine adım atan Enver Taşkın, 1986 yılında satın aldığı Murat 124'üyle hayatında yeni bir döneme başladı. Yıllar boyunca kazancını modern araçlara yatırsa da, "Hacı Murat"ı her zaman hayatının merkezinde tuttu. Audi 6 gibi lüks bir araca sahip olmasına rağmen Taşkın, klasik otomobiline binmekten aldığı keyfi hiçbir şeye değişmedi.

BİR YAŞAM TARZI

Taşkın'ın Murat 124'e olan bağlılığı, sadece bir araç sevgisi değil, bir yaşam tarzı. Otomobilinin ön kapılarına yazdırdığı "Keyfi hizmete mahsustur" yazısı, onun bu bağına adeta bir mühür vuruyor. Taşkın, "Bu araba benim gençliğimin hatırası. Onunla yola çıkmak sadece bir seyahat değil, geçmişe yapılan bir yolculuk" diyerek aracına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Murat 124 ile trafiğe çıktığında görenlerin ilgisini çeken

Taşkın, aracının birçok kişi için nostaljik bir değer taşıdığını ifade ederek, "Yolda insanlar beni durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Bu ilgi beni mutlu ediyor. Bu araba sadece bir araç değil, aynı zamanda insanların anılarına dokunan bir hatıra" diyerek duygularını dile getirdi.

DİKKAT ÇEKİYOR

Enver Taşkın'ın "Hacı Murat"ı, sadece Ortaca'nın değil, bölgenin de dikkat çeken simgelerinden biri. Lüks araçların hüküm sürdüğü modern dünyada, Taşkın ve Murat 124'ü, geçmişin sıcaklığını ve değerini hatırlatıyor. 55 yıllık emeği, ustalığı ve otomobil tutkusuyla adından söz ettiren Taşkın, yalnızca bir meslek erbabı değil, aynı zamanda bir dönemin yaşatıcı simgesi olarak hafızalardaki yerini koruyor.