Dünyadaki en ilginç binalar

Kendini ifade etmenin birçok farklı yolu vardır ve bu konuda en usta kişiler ise şüphesiz ki sanatçılardır! Sanat ve teknolojinin mimari yapılardaki yansıması ise günümüzde oldukça ilginç yapıların oluşumuna zemin hazırlıyor. Bizler de sizi dünyada yer alan en ilginç mimari yapıları keşfetmeye davet ediyoruz.

HUNDERTWASSERHAUS/ AVUSTURYA

VİYANA'DA bulunan Hundertwasserhaus, şehrin en sıra dışı yapılarından birisidir. Ressam Friedrich Stowasser'ın tasarımlarıyla şekillenen bina, düz çizgilerden ve simetriden uzak, organik şekillerle doludur. 200'den fazla ağacın yer aldığı terasları ve renkli, düzensiz pencereleriyle doğayla uyumlu bir mimari sergileyen bu yapı, her yıl yüzbinlerce turistin ilgisini çekiyor.

GUGGENHEİM MÜZESİ/ İSPANYA

İSPANYA'NIN Bilbao şehrinde yer alan Guggenheim Müzesi, modern mimarinin başyapıtlarından biridir. Pritzker Ödüllü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan müze, bilgisayar teknolojisiyle modellenerek inşa edilmiştir. Titanyum kaplamaları ve paslanmaz çelikten eğimli yüzeyleriyle dikkat çeken bu yapıt, kent dokusuyla mükemmel bir uyum içindedir ve kalıcı ile geçici sergileriyle her yıl ziyaretçilerini büyülüyor.

MEİTAN ÇAY MÜZESİ/ ÇİN

ÇİN'İN Guizhou eyaletinde yer alan Meitan Çay Müzesi, adını verdiği yeşil çayın zengin kültürüne odaklanan bir yapıdır. Müzeye özgü tasarım, dev bir çaydanlık formunda olup, 74 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük çaydanlığı unvanını taşır. Ayrıca, bu yapının yanında bir çay bardağı biçiminde ek bir mimari öğe yer alır. Çaydanlık şeklindeki yapı, müzenin içeriği hakkında ziyaretçilerine ipuçları vererek onları çayın büyülü dünyasına davet eder. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu dev yapının, çay kültürünü ve tarihini ziyaretçilere etkileyici bir şekilde sunmayı amaçladığı söylenebilir.

SEPET BİNASI/ ABD

HİÇ sepet şeklinde bir bina gördünüz mü? Ohio'da bulunan bu devasa sepet, 9 bin ton ağırlığında ve taşınması neredeyse imkansız. Longaberger adlı sepet üreticisi, markasını tanıtmak amacıyla sepet formunda bir bina inşa etmeye karar vererek bu yapıyı kendi ofis alanı olarak kullanmaya başlamış. Zamanla bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen bu bina, şehrin kalbinde yer alıyor.

YUMURTA OFİS BİNASI/ HİNDİSTAN

Mumbai'de yer alan Cybertecture Yumurta Ofis Binası, fütüristik bir mimari harika olarak dikkat çekiyor. 32.000 metrekarelik alanda inşa edilen bu yapının amacı, kendi kendine yetebilen bir organizma gibi işleyiş gösteriyor. Ofis içinde, çalışanların sağlık durumlarını izleyebilmeleri için tuvaletlerde bir siber sağlık sistemi bulunuyor. Ayrıca, binada gökyüzü bahçeleri de yer alıyor.

BURÇ HALİFE/ BAE

DUBAİ'DE bulunan Burç Halife, 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını elinde bulunduruyor. 160 katlı bu devasa yapı, çelik konstrüksiyonla yapılan ilk betonarme kütle yapısı olma özelliği taşır. Mimarisiyle dikkat çeken bu bina, aynı zamanda rüzgar yüklerini minimize etmek amacıyla hiçbir düz cepheye sahip değildir. Burç Halife, sadece mimarisiyle değil, popüler kültürde yer alan birçok film ve müzik klibine de ev sahipliği yapmış bir simge haline gelmiştir.