En yeni makyaj trendi: Ice Princess

Kışın büyülü etkisini yüzünüzde taşımaya ne dersiniz? "Ice Princess" makyaj trendi, TikTok ve Instagram'da binlerce kullanıcı tarafından yakın markaja alındı. Bu sezonun en yenilikçi makyaj görünümü olma potansiyelini taşıyan akım; adeta kar taneleri gibi duru, parlak ve bir o kadar da etkileyici bir hava vadediyor. Şimdi, bu trendi en iyi şekilde uygulamanız için birkaç öneriye bakalım. Bir "Ice Princess" asla donuk ve mat bir ciltle dolaşmaz! İlk adım, ışıl ışıl bir baz yaratmak. Hafif yapılı, ışıltılı bir nemlendirici veya primer kullanarak cildinizi hazırlayın. Cilt bakımı kısmını atlamayın; çünkü bu trendin sırrı sağlıklı görünen parıl parıl bir ciltte gizli. Frosty makyaj trendini hatırlıyor musunuz? Oradan ilhamla göz kapaklarına seviye atlatıyoruz ve buz mavisi, pastel lila veya açık gümüş tonlarla da kışın ruhunu yansıtıyoruz.

DOĞALLIĞI TAKLİT ETMEK

Göz kapaklarınıza hafifçe bu tonları uygulayın ve göz pınarlarınıza ekstra bir dokunuş için ışıltılı bir far ekleyin. Daha derin bir etki için eyeliner'ı ince ve keskin kullanabilirsiniz. Ciltte taze bir görünüm için pembe alt tonlu soğuk bir allık tercih edin. Elmacık kemiklerinize hafifçe uygulayarak donmuş bir kış sabahındaki o doğal kızarıklığı taklit edin. Şeffaf bir dudak parlatıcısıyla dudaklarınıza cam gibi bir görünüm katın. Daha etkileyici bir sonuç için hafifçe açık pembe veya nude bir rujla katman yapabilirsiniz.