40. sanat yılında 60. yaş kutlaması

İzmir'de yaşayan Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Müslüm Eren için aynı gecede iki sürpriz kutlama birden yapıldı. Sanatçının kızı, TV programcısı ve sunucu Eda Eren'in Bayraklı'daki bir mekanda organize ettiği etkinlikte, deneyimli şarkıcıya hem sürpriz yaş günü kutlaması düzenlendi hem de müzik hayatının 40. yılı kutlandı. Kendisinden habersiz olarak gerçekleştirilen geceye Müslüm Eren'in ailesi, sevenleri, müzisyen arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasından konuklar ile oyuncu ve sanat yönetmeni olan kardeşi Şahverdi Ali Eren de katıldı.

BABA KIZ DÜET YAPTI

Sözü müziği kendisine ait 10'larca şarkıya imza atan, 40 yıllık meslek hayatına 4 profesyonel albüm ve 7 klip ekleyen, sahnelerin yanı sıra radyo ve televizyon programları yapan, mizah yönü ve taklit yeteneğiyle de konserlerin ve etkinliklerin aranılan ismi haline gelen Müslüm Eren, anlamlı gecede çoğu zaman güldürürken kimi zaman da duygusal anlar yaşadı. A'dan Z'ye organizasyonun tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen kızı Eda Eren hem gecenin sunuculuğunu üstlendi hem de babasıyla birlikte düet yaptı. Sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Eda Eren'e, konuklardan "Sen de bir albüm yapmalısın" önerisi geldi.

PLAKET TAKDİM ETTİ

Çok genç yaşta Maksim, Akasyalar, Ekici Över, Parizyen ve Sayanora gibi Türkiye'nin sayılı mekanlarında yıllarca sahne alan, müzik camiasında birçok kişinin keşfedilmesini sağlayan, onları cesaretlendirip kendi sahnesinde sıkça yer veren sanatçı için yapılan gecede, memleketi Erzurum'un yanı sıra diğer yörelerin türküleri de seslendirildi. Eğlenceli saatlerin yaşandığı programa davetli olarak katılan meslektaşları Erol İşcan, Coşkun Yalçın, Selim Han, Mustafa Ege ve Uysal Oto da sahneye çıkarak birkaç parça seslendirdi. Gecede 40. sanat yılı için plaket alan Müslüm Eren, sanat hayatının 35 yılında kendisine eşlik eden eşi Gülay Eren'e de yol arkadaşlığı ve desteklerinden dolayı plaket sundu. Sonrasında ise üzerinde '40. sanat yılın, 20. yaş günün kutlu olsun' yazılı yaş günü pastasını ailesiyle birlikte kesti.