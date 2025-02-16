90’lar fönü geri dönüyor

1960'lar denildiğinde akla Brigitte Bardot'nun hacimli ve salaş saçları gelirken, 70'ler için Farrah Fawcett'in dalgalı ve katlı saçları hafızalarda kalır. Ancak 90'lar denince, akla ilk gelen şey büyük ve kabarık fönlerdir. Jennifer Aniston'ın ünlü "The Rachel" kesimi ya da Cindy Crawford'ın hacimli, dalgalı saçları bu dönemin simgelerindendir. Şimdi ise "bouncy blowout" adı verilen bu klasik fön, hem nostaljik hem de modern bir hava yaratmak için yeniden popülerleşiyor. Bouncy blowout, saçın hacimli, parlak ve katlı bir şekilde şekillendirilmesini ifade eden bir fön modelidir. 90'ların ikonik süpermodel saçlarından ilham alınarak oluşturulmuş olan bu stil, uçları hafif dışa kıvrılmış ve köklerinden itibaren dolgun görünen, hareketli saçları simgeler. Bu, o dönemin karakteristik büyük ve hacimli saç modeline benzer şekilde, saçlara canlılık ve hareket katan bir stilin tanımını yapar. Bu model, yalnızca fön makinesiyle değil, çeşitli tekniklerle de elde edilebilir. Hem kolay görünse de hem de son derece özenli ve dikkatlice şekillendirilmiş bir hava yaratır.

BOUNCY BLOWOUT

Bouncy blowout modelini elde etmek için bazı adımları takip etmek gerekir. İlk olarak, saçınıza ısıya karşı koruyucu bir ürün uygulamak oldukça önemlidir. Bu, saçı korurken fönün daha uzun süre kalmasını sağlar. Saçınızı şekillendirmeye başlamadan önce, büyük bir yuvarlak fırça kullanarak saçın köklerinden hacim eklemelisiniz. Fönü yukarı doğru çekerek saçın diplerine hacim kazandırabilirsiniz. Saçın şekillendirilmesinin ardından, daha kalıcı bir hacim için büyük bigudilerle saçınızı sarıp bir süre bekletmek, bu modelin en etkili adımlarından biridir. Bigudiler, hacmin daha uzun süreli olmasına yardımcı olur. Son olarak, bouncy blowout görünümünü tamamlamak için saçınıza parlaklık katacak bir saç yağı ya da ışıltılı bir sprey ile son dokunuşu yapabilirsiniz. Bu, saçların sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar. Bouncy blowout, nostaljik 90'lar havasını modern bir dokunuşla harmanlayan mükemmel bir saç stilidir. Büyük, hacimli ve göz alıcı saçlar isteyenler için ideal bir seçenek olup, geçmişin ikonik stilini günümüze taşır.