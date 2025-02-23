Bağışıklığı probiyotik ve fermente gıdalarla güçlendirin

Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyan en önemli savunma mekanizmalarından biri olarak biliniyor. Dr. Zeynep Güler Yenipınar'a göre, probiyotikler ve fermente gıdalar, bağışıklık sisteminin daha güçlü çalışması ve hastalıklara karşı daha dirençli bir vücut için kritik bir rol oynuyor. Bağırsak sağlığı, bağışıklık hücrelerinin %70'inden fazlasının bulunduğu bir alandır ve bu yüzden bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin artırılması, bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olur. Bu süreçte probiyotiklerin önemi büyüktür.

BAĞIRSAK FLORASI

Probiyotikler ve fermente gıdalar, vücudu zararlı mikroplara karşı korur. Bağırsaklarda yer alan yararlı bakteriler, zararlı patojenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir. Fermente gıdalarda bulunan probiyotiklerin, vücuttaki kronik inflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Yenipınar, bu gıdaların aynı zamanda vitamin ve mineral emilimini artırarak vücuda daha fazla besin desteği sağladığını ifade etti. Bağışıklığı güçlendirmek için, Dr. Zeynep Güler Yenipınar, günlük diyete probiyotik ve fermente gıdaların dahil edilmesini öneriyor. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, boza, kombucha(Kombu çayı) gibi fermente gıdalar, probiyotik içerikleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alıyor. Ayrıca, zencefil ve zerdeçal gibi antiinflamatuar özelliklere sahip gıdalar ile C vitamini açısından zengin portakal, kivi gibi meyveler de bağışıklığı destekleyen besinler arasında bulunuyor. Yenipınar, sarımsak ve soğan gibi doğal antibiyotik özelliklere sahip gıdaların da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Kış aylarında hastalıklardan korunmak için, yeterli su tüketiminin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yenipınar, günlük 2-2,5 litre su içmenin vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca, düzenli uyku ve stres yönetiminin de bağışıklık sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkat çekti.