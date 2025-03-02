Baharın getirdiği tehlike: Mevsimsel enfeksiyonlar

Bahar ayları, doğanın yeniden canlandığı, havaların ısındığı ve insanların açık havada daha fazla vakit geçirdiği dönemlerdir. Ancak, bu mevsim değişikliği bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve çeşitli enfeksiyonların yayılmasına yol açabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, bahar aylarında en sık görülen enfeksiyonları ve bunlardan korunma yöntemlerini bilimsel açıdan değerlendiriyor. Erten, bu dönemde özellikle solunum yolu, gastrointestinal ve deri enfeksiyonlarının yaygınlaştığını belirtiyor ve bahar aylarında yaygın görülen enfeksiyonları şöyle sıralıyor:

1 .SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Bahar aylarında polenlerin artışı ve havadaki partiküllerin değişimi, alerjik reaksiyonlar ve solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Erten, bu enfeksiyonların genellikle viral veya bakteriyel kökenli olduğunu ifade ediyor.

Bahar aylarında en sık görülen solunum yolu enfeksiyonları arasında grip (influenza), soğuk algınlığı (rhinovirüs), alerjik rinit (bahar nezlesi), sinüzit ve bronşit yer alır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde zatürre gibi ciddi solunum yolu hastalıkları da gelişebilir.

2. GASTROİNTESTİNAL ENFEKSİYONLAR

Bahar aylarında hijyenik olmayan gıda tüketimi nedeniyle mide ve bağırsak enfeksiyonlarında artış görülür. Dr. Erten, bu enfeksiyonların genellikle norovirüs, rotavirüs, Salmonella ve E. coli gibi mikroorganizmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Kirli su ve gıdalardan bulaşan parazitler, amebiyaz ve giardiyaz gibi hastalıklara yol açabilir.

DERİ ENFEKSİYONLARI

Bahar aylarında artan nem ve sıcaklık, cilt enfeksiyonlarının yayılmasına neden olabilir. Dr. Erten, özellikle terleme ile ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarının ve bakteriyel enfeksiyonların (stafilokok, streptokok) yaygınlaştığını ifade ediyor. Güneşe fazla maruz kalma ise herpes simplex virüsü (uçuk) gibi enfeksiyonların tetikleyicisi olabilir.

RİSK ALTINDA OLANLAR

Bahar enfeksiyonları, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, kanser hastaları ve organ nakli geçiren kişiler için daha büyük bir risk oluşturur. Erten, bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle bu grupların enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olduklarını vurguluyor.

Dr. Erten, alerjik bireylerin ve kalabalık ortamlarda bulunanların risk altında olduğunu ifade ediyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK: Dr. Erten, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmenin, bol su içmenin ve düzenli egzersiz yapmanın önemine dikkat çekiyor.

Ayrıca, kaliteli bir uyku düzeninin vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme kapasitesini artıracağını belirtiyor.

HİJYEN KURALLARINA UYMAK: Erten, ellerin sık sık sabunla yıkanmasının, dışarıdan alınan sebze ve meyvelerin iyice yıkanmasının enfeksiyonlardan korunmada önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Ayrıca, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.

MEVSİM KOŞULLARINA UYGUN GİYİNMEK: Bahar aylarında ani sıcaklık değişikliklerine karşı uygun kıyafetler giymek, terleme sonrası kıyafet değiştirmek enfeksiyonlardan korunmak için gereklidir.

ALERJENLERDEN KORUNMAK: Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dr. Erten, ev ve iş yerlerinde düzenli olarak havalandırma yapmanın önemini vurguluyor. Alerjiye yatkın bireylerin ise doktor önerisiyle antihistaminik ilaç kullanmasının faydalı olabileceğini söylüyor.