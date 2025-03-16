Didim’in gönül elçileri

İngiltere'de yaşayan Lynn Cole (68) ve eşi Phil Cole (70), bir arkadaşının tavsiyesiyle 17 yıl önce Didim'e tatile geldi. Gelir gelmez Didim'in doğası ve havasını çok beğenen Cole çifti, İngiltere'deki işletmelerini devrederek ilçeye yerleşmeye karar verdi. Didim'e yerleştikten sonra ilçede yaşayan Türk ve yabancı vatandaşlarla güzel dostluklar kuran İngiliz çift, ilçedeki sosyal çalışmalarda gönüllü olarak yer almaya başladı. İlçede adeta gönül ve kültür elçisi gibi çalışan ve Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma grubu üyesi olan Lynn ve eşi, grubun diğer üyeleriyle birlikte engellilere, okulların ihtiyaçlarına, deprem bölgelerine yapılan yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlarda aktif görev alıyor.

ÜLKESİNDE TANITIYOR

Didim'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirten Lynn Cole "17 yıl önce arkadaşlarımın tavsiyesiyle 2 haftalık tatil için Didim'e geldim. Burayı çok beğendik ve sevdik. 1 yıl sonra burada kiralık ev tuttum. Ardından ev satın aldık ve 16 yıldır burada yaşıyoruz. Buraya gelmeden öncede İngiltere'deki işletmelerimizi devrederek tamamen buraya yerleştik. Burada sevmediğim bir şey yok; Türk insanlarını çok seviyorum. Burada güzel dostluklar kurduk ve güzel çalışmalar yaptık" dedi.

Ülkesinde Türkiye ve Didim hakkında bilgi almak isteyenlere de yardımcı olduğunu belirten Lynn Cole, Didim'in tanıtımına da katkı sağladığını ifade etti.

'GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUK'

Phil Cole ise eşiyle birlikte Didim'de huzurlu olduklarını ifade ederek "Buranın her şeyi güzel; doğası ve havası ayrı güzel. İnsanları da geldiğimizde bu güne yardımcı oluyor. Biz 16 yıldır bu güzel ülkede hiçbir sıkıntı yaşamadık. Didimli dostlarla güzel ilişkiler kurduk. Yeni bir hayat kurma ya da yer arayışı olanları Türkiye'ye gelmelerini isterim. Biz neredeyse 15 yılı aşkın burada yaşıyoruz ve çok mutluyuz" diye konuştu.