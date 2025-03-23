Öğretim elemanlarından seramik sergisi

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (DEÜ GSF), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "50. Yıl Öğretim Elemanları Seramik Sergisi" düzenledi. Karma sergiye Arzu Atıl, Sevgi Avcı, Nazlı Harika Zorkun Çağlayan, Füsun Çövenoğlu, Mert Taşkın Demir, Şükran Duran, Pınar Çalışkan Güneş, Memduha Candan Güngör, Hüseyin Gürgöze, Hadiye Güvenateş, Serap Savaş Işıkhan, Vedat Kacar, Atilla Cengiz Kılıç, Ali Temel Köseler, Efe Türkel ve Halil Yoleri eserleriyle katıldı. AKM Birim Sorumlusu Caner Acar'ın açılış konuşmasının ardından mikrofona gelen DEÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Yoleri, fakültenin kuruluşunun 50. yılını çeşitli sanat etkinlikleriyle kutladıklarını söyledi.

'ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR'

Türkiye'de sanat eğitimine yön veren öncü kurumlardan biri olarak 1975 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 1981'de Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan fakültenin ülkemizin ilk güzel sanatlar fakültesi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Yoleri, "Kurulduğu günden buyana sanatın farklı disiplinlerini tek çatı altında toplayarak özgün bir eğitim geleneği oluşturan fakülte, bu alandaki yetenekleri uygulamalı ve kuramsal bilgilerle destekleyerek yetiştirdiği sanatçı ve akademisyenlerle ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu değerli geleneği sürdürmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerinden biri de 50. Yıl Öğretim Elemanları Seramik Sergisi'dir. Fakültemizde farklı disiplinlerde görev yapmakta olan ve seramik eserleriyle sergiye katılan akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Sergi, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde açık kalacak.