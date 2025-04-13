Yüreklere korku salan yükseklerdeki köyler

Eğer yükseklik korkunuz varsa, dar sokaklarda ya da uçurum kenarlarında yürürken bir yerlere sıkıca tutunmak isteyebilirsiniz. Ama korkmayın, çünkü bu eşsiz köylerin sunduğu nefes kesici manzaralar ve huzur dolu atmosfer, o zorlayıcı yolculuğa fazlasıyla değecektir. Gözünüzü gökyüzünden alamayacağınız o anları yaşarken, doğanın ve insan yapısının müthiş uyumunu bir kez daha fark edeceksiniz.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA, İSPANYA

Katalonya'nın kuzeyinde, Fransa sınırına yakın bir yerde konumlanan Castellfollit de la Roca, bir bazalt kayalığın tepesine inşa edilmiş küçük bir köy. Yaklaşık yarım mil boyunca uzanan bu kasaba, 48 metre yüksekliğindeki muhteşem kayalıkların üzerinde yer alıyor. İki lav akıntısının şekillendirdiği jeolojik yapısı ile tanınan köy, İspanya'nın en güzel ve ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yükseklik korkunuz olsa bile, bu eşsiz kasabayı görmeden İspanya'dan ayrılmak büyük bir kayıp olur.

AZENHAS DO MAR, PORTEKİZ

Yüksek rakımda bulunan köyler listemizin sonuna geldik. Portekiz'in kıyı kasabalarından biri olan Azenhas do Mar, tam anlamıyla bir kartpostal güzelliğine sahip. Lizbon'un 38 km batısında, okyanusa bakan uçurumların tepesinde yer alan bu köy, deniz manzarası ve doğal yüzme havuzları ile ünlü. Dar sokakları, yamaç evleri ve balıkçı köyü havasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Zamanla, bu küçük kasaba Lizbon'un ve Sintra'nın zengin sakinleri için popüler bir kaçamak noktası haline gelmiş. Azenhas do Mar, hem doğal güzellikleri hem de sakinliğiyle huzur arayanların adresi.

RONDA, İSPANYA

İspanya'nın Malaga eyaletinde, 739 metre yükseklikte bir konuma sahip olan Ronda, derin bir vadinin iki yakasında yer alıyor. Kasaba, üç farklı köprüyle birbirine bağlanan iki yarıya bölünmüş. Roma İmparatorluğu döneminden beri yerleşim olan bu yer, asıl karakterini 15. yüzyıldan itibaren kazanmaya başlamış. Mağribi döneminden kalma yapılar, Gotik ve Rönesans tarzıyla harmanlanarak günümüze ulaşmış. "Kale Şehri" anlamına gelen adı, kökenini Arap kültüründen alıyor. Ronda, tarihin izlerini taşıyan yapıları ve büyüleyici manzarasıyla kesinlikle görülmeye değer.

BAGNOREGIO, İTALYA

İtalya'nın merkezinde yer alan Bagnoregio, yalnızca yaya köprüsü ile ulaşılabilen izole bir köy. 2.500 yıl önce Etrüskler tarafından kurulan bu köy, tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahip. Roma İmparatorluğu döneminde ana yolların bir parçası olan Bagnoregio, günümüzde "ölmekte olan şehir" olarak biliniyor. Zamanın ve doğal etkenlerin aşındırdığı köy, her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor.

ROCAMADOUR, FRANSA

Fransa'nın güneyinde yer alan Rocamadour, tarihin derinliklerinden gelen bir Orta Çağ köyü. Dik bir kayanın üzerine inşa edilmiş bu kasaba, sanki doğa ve insan eliyle mucizevi bir denge sağlanmış gibi duruyor. 118 metre yüksekliğindeki kayalık uçurumlarda yer alan köy, Alzou Kanyonu'nun nefes kesici manzarasına sahip. Bu bölge, özellikle Notre Dame Kilisesi'nde bulunan ünlü Siyah Madonna'yı görmek için gelen hacılar arasında popüler. Rocamadour, hem mimarisi hem de ruhani atmosferiyle adeta bir açık hava müzesi.