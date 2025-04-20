Akıllı kedi doğum için veterinere geldi

AYdın'ın Didim ilçesinde doğum yapmak üzere olan bir kedi, veterinere geldi. Kliniğin önünde kediyi gören ve hamile olduğunu fark eden veteriner hekimler ise kediye yardımcı olurken, kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Didim ilçesi Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sokak kedisi doğum yapmak için bir veteriner kliniğini seçti. Bulvar üzerinde faaliyette olan özel bir veteriner kliniğine gelen kedi, bir süre kliniğin önünde gezdi.

Kediyi fark eden kliniğin sahipleri veteriner hekimler Ömer Çınar ve eşi Dilara Çınar, kediyi aç zannederek mama verdi. Mamayı yemeyen kendi daha sonra kliniğin kapısına yöneldi. Kediyi kucaklayan veteriner hekimler, kedinin doğum yapmaya başladığını fark ederek içeriye aldı. Bir süre kliniğin bir köşesinde doğum yapmaya bekleyen kedi, 5 yavrusunu dünyaya getirdi.