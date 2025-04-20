Makyaj trendleri mor 2025 erikten ilham alıyor

Sezonun öne çıkan trendlerinden biri mor erikten ilham alan farlar oluyor. Teknoloji şirketi Afterpay'in verilerine göre "plum eyeshadow" aramaları yıl başından bu yana yüzde 50 oranında bir artış gösterdi. Bu da demek oluyor ki, daha canlı ve cesur tonlara olan ilgi ciddi şekilde yükseliyor. Mor erik tonlarındaki farlar, ister bordo-mor dumanlı bir göz makyajının ana rengi olarak kullanılsın, ister yalnızca katlanma bölgesine uygulanan lila ışıltısıyla detay katsın, yumuşak glam tarzının yerini daha dikkat çekici ve yaratıcı görünümlere bırakmaya başladığını gösteriyor. İlkbaharla birlikte lavanta ve lila gibi pastel tonlar, sezonun vazgeçilmez klasiklerinden olmaya devam ediyor. Ancak mor erik tonları, lavantanın daha olgun, çarpıcı ve gizemli bir yorumu olarak öne çıkıyor. Makyaj sanatçılarına göre, bu renk hem doğayla hem de ilkbahar gardırobuyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Üstelik yaz mevsimi yaklaştıkça insanlar makyaj konusunda daha cesur ve denemeye açık hale geliyor.

OLDUKÇA KOLAY

İlk bakışta biraz iddialı görünse de mor erik tonlarının uygulanması oldukça kolay. Makyaj uzmanları bu tonların, siyah ya da kahverengi smoky eye kadar dramatik bir etki yarattığını, ancak çok daha yumuşak bir geçiş sunduğunu belirtiyor. Klasik dumanlı göz makyajına kıyasla daha az yoğun olsa da benzer bir derinlik sağlıyor. Üstelik çok daha giyilebilir ve modern bir alternatif olarak öne çıkıyor.

ADIM ADIM UYGULAMA

Plum eyeshadow trendini uygulamak, makyaja yeni başlayanlar için bile oldukça kolay. Makyaj sanatçılarının önerdiği adımlarla bu görünümü zahmetsizce elde edebilirsiniz. İlk olarak, göz kapağınıza baz olarak hafif bir kahverengi ya da pembe ton uygulayarak katlanma bölgesine derinlik kazandırın. Ardından, mor erik tonundaki farı göz kapağınıza dağıtarak uygulayın. Etkiyi yoğunlaştırmak için aynı rengi alt kirpik diplerinize de geçebilirsiniz. Eğer makyajınıza biraz ışıltı katmak isterseniz, göz pınarlarına hafif bir lila ya da mor simli far dokunuşu ekleyerek görünümü canlandırabilirsiniz.