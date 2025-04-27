Dijital pazarlamada başarılı bir Türk

Londra merkezli bir teknoloji şirkiti olan Murat Durak, 90 ülkede 200'ü aşkın markaya dijital strateji, büyüme ve dönüşüm konularında danışmanlık yapıyor. Analitik ve yapay zekâ entegrasyonlarını merkeze alan yaklaşımıyla dijital pazarlamaya yeni bir soluk getiren Durak, Oxford ve Stanford gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde yöneticilik eğitimleri aldı. Silikon Vadisi'nden Avrupa'ya birçok markaya özel stratejiler geliştirerek kısa sürede çarpıcı satış artışları yakalayan Durak, sadece danışmanlık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminde de aktif bir yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Şirketi, şimdi ise New York merkezli bir girişim sermayesi fonundan aldığı yatırımla Amerika pazarına da adım attı... Ekibiyle birlikte sürdürdüğü yoğun Ar-Ge çalışmaları sayesinde yabancı şirketler, online varlıklarını güçlendirme konusunda yardım ve desteğini istiyor.