İsim değişikliği 20. yılla birlikte kutlandı

İzmir'in önde gelen hastanelerinden Ekol Sağlık Grubu, 20. yılında Bazekol Sağlık Grubu olarak yenilenişlerini kutladı. Bu kapsamda Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen coşkulu geceye, binden fazla çalışan ve aileleri katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada, İzmir'in deneyimli müzik topluluğu Blu Notte Orkestrası ve Temmuz 2023'de Özkan Uğur'un yaşamını yitirmesinden sonra yoluna Mazhar-Fuat olarak devam eden ünlü grup sahne aldı. Bazekol ailesiyle birlikte tüm konukların doyasıya eğlendiği gecede, 20. yıl pastası da kesildi.

SAĞLIK TURİZMİ

300 kişilik hekim kadrosu ve 2 bin kişilik sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini söyleyen Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, birçok branşta Da Vinci Robotik Cerrahi ameliyatlarına başladıklarını, sağlık turizminde ise ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Ortadoğu ve Arap Ülkeleri'nden hasta ağırladıklarını ifade etti. Yeni projelerden de bahseden Mehmet Baz, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip, ileri teknolojiyle donatılacak olan 222 odalı hastanenin yapımına başladıklarının müjdelerken, yakında bayrak değişimi yapacaklarını ve görevi oğulları Sami Baz ile Salih Baz'a devredeceğinin de bilgisini paylaştı.