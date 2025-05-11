İztuzu’nda caretta caretta yuvası artıyor

Nesli tehlike altında olan caretta carettaların Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahilinde yuvalama dönemi sürüyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri ve gönüllüleri yuvalama döneminin başladığı şu günlerde kumsaldaki çalışmalar sırasında 10 yuvayı tespit etti.

Görevliler yuvaların içindeki yumurtaları tilki, porsuk gibi hayvanların zarar vermemesi için kafesle korumaya alarak, yumurtadan çıkacak yavruların takibi için yuvayı kayıt altına alıyorlar. DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi. İztuzu sahilinde yılın ilk caretta caretta yuvasının 29 Nisan'da tespit ettiklerini belirten Polat, yuvaların kafesle koruma altına alındığını, bu güne kadar yaklaşık 10 yuva tespit ettiklerini aktardı. Polat, yumurtlamanın temmuz ayının ortalarına kadar sürdüğünü anlattı. İlk yavruların hava sıcaklığına göre yaklaşık 45 ile 60 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkacağını ifade etti.