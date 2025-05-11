Mutfaktaki gizli tehlike: Bulaşık süngeri

Yemek pişirilen, bulaşıkların yıkandığı ve sık sık silme işlemi yapılan mutfaklar, hijyenin en dikkat edilmesi gereken alanlardan biri. Ancak uzmanlara göre, birçok kişinin göz ardı ettiği bulaşık süngeri, mikrobiyolojik açıdan mutfağın en riskli eşyası. Northeastern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Darin Detwiler, kirli süngerlerin yüzeyinde klozet kapağından katbekat fazla bakteri tespit ettiklerini açıklıyor. Mikrobiyolog Jason Tetro ise, bu bakterilerin sünger içinde üç boyutlu koloniler oluşturabildiğini ve sayılarının sadece 30 dakikada ikiye katlanabildiğini belirtiyor. Araştırmalarda, 1 santimetreküplük sünger parçasında on milyarlarca bakteri bulunmuş.

2-3 HAFTADA BİR YENİLENMELİ

Süngerlerde biriken bakteriler sadece mutfak yüzeylerine değil, yiyeceklere ve mutfak araç-gereçlerine de kolaylıkla bulaşabiliyor. Özellikle salmonella, E. coli ve listeria gibi zararlı mikroorganizmalar; bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Bu da süngerin her kullanımını potansiyel bir sağlık tehdidi haline getiriyor. Uzmanlar, bulaşık süngerlerinin düzenli olarak temizlenmesini ve belirli aralıklarla yenisiyle değiştirilmesini öneriyor. Süngerin her akşam bulaşık makinesinde yıkanması, haftada bir çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi ve en geç 2-3 haftada bir yenilenmesi tavsiye ediliyor.