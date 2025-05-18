Esnemek sandığınızdan tehlikeli olabilir

ABD Uyku Tıbbı Akademisi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, sık sık esneme, gün içinde dalgınlık ve artan kafein ihtiyacı gibi belirtilerin ciddi bir uyku yetersizliğinin işareti olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum hem fiziksel güvenliği tehdit ediyor hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Raporda görüşlerine yer verilen Uyku Tıbbı Akademisi Başkanı ve Mayo Clinic Uyku Uzmanı Dr. Eric Olson, "Uykusuzluk hali toplumun her alanında etkileri görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Uykusuzluk, trafik kazalarından iş yerindeki hatalara ve kronik hastalıklara kadar birçok riski beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, kaliteli ve kesintisiz bir gece uykusunun süresinin en az 7 ila 8 saat olması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, birçok kişinin gün içinde yaşadığı esneme ya da toplantı sırasında dalma gibi durumları önemsiz gördüğünü ancak bu belirtilerin ciddi uyku yetersizliğinin işareti olabileceğini söylüyor. Northwestern Üniversitesi Uyku Bilimleri Uzmanı Dr. Kristen Knutson, "İyi uyuyan biri, ne kadar sıkıcı olursa olsun, bir toplantıda uyuklamaz. Bu tür belirtiler varsa bir uzmana danışılması gerekir" diyor.