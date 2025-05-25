Dijital bağımlılığın bedeli: Göz yorgunluğu

Ekranların günlük hayatımızı domine ettiği bir çağda, sessiz bir salgın dünyayı kasıp kavuruyor. Dijital göz yorgunluğu, bir zamanlar mesleki sağlık endişelerinin kenarlarına itilmiş bir durum, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıktı. İş, eğitim ve sosyal etkileşim için dijital cihazlara bağımlılığımız arttıkça, göz sağlığımız için de risk artıyor. Son araştırmalar çok çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Bilgisayar kullanıcılarının %50'sine kadar dijital göz yorgunluğu gelişebilir. Kuruluk, sulanma, kaşıntı, yanma ve bulanık veya hatta çift görme gibi bir dizi göz ve görsel semptomla karakterize edilen bu durum, yalnızca bir rahatsızlık meselesi değildir; potansiyel olarak kronik sorunlar kişinin yaşam kalitesini ve üretkenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek. Pandemi, karantinalar ve sosyal mesafe önlemlerinin ekran süresini benzeri görülmemiş seviyelere çıkarmasıyla daha da kötüleşti.

SİNSİ BELİRTİLER

Peki, uzun süre ekranlara baktığımızda gözlerimize tam olarak ne olur? Cevap, görsel sistemimizin karmaşık biyolojisinde yatmaktadır. Dijital ekranlara odaklandığımızda, göz kırpma oranımız düşer ve gözlerimiz yakın nesnelere uzun süre odaklanmak için zorlanır. Azaltılmış göz kırpma ve sürekli yakın odaklama bir basamağı tetikler. Dijital göz yorgunluğunun belirtileri çeşitlidir ve genellikle sinsidir.