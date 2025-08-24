Aydın’da yaşayan Ecem, geceleri pastacı gündüzleri fizyoterapist!

Küçük yaşlardan beri pastalara ilgisi olan Ecemnur Karabacak, ailesinin yönlendirmesiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü'nü bitirdi. Ancak mutfağa olan tutkusunu hiçbir zaman terk etmedi. Üniversite sonrası pandemi döneminde iş arayışına girdiği sırada, sosyal medyada kendi tariflerini paylaşmaya başlayan Karabacak, kısa sürede butik pasta siparişleri almaya başladı. "Fizyoterapi okudum ama hayalimden asla vazgeçmedim" diyen Karabacak, bir yandan sabah saatlerinde pilates ve egzersiz dersleri verirken, diğer yandan akşamları mutfağa girerek sipariş hazırlıyor.

YOĞUN TEMPO

GÜNDÜZLERİ özel bir merkezde fizyoterapist olarak çalışan Karabacak, sabah erken saatlerde başlayan reformer pilates dersleriyle danışanlarına hizmet veriyor. Karabacak, "İnsanların hayatına dokunmak, onlara iyi geldiğimi görmek tarif edilemez bir mutluluk" diyerek fizyoterapistliğe olan sevgisini dile getirdi.Pastacılığa olan ilgisini sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştıran Karabacak, zamanla gelen sipariş sayısının artmasıyla butik mutfağını kurduğunu belirterek, "Başlangıçta dört kişilik pastalarla başladım, şimdi haftada 10'dan fazla sipariş alıyorum. En uygun düz dört kişilik pastam 450 TL. Bayramda 50 tepsi baklava yaptım. Evde tek başına bu kadar işi yürütmek kolay değil ama çok keyifli" dedi. SAĞLIKLI TATLILAR

KARABACAK, ilerleyen süreçte "sağlıklı tatlı" konseptiyle butik bir pastane açmak istediğini belirtti. Mevcut tariflerinin tamamının kendisine ait olduğunu vurgulayan Karabacak, katkı maddesi kullanmamaya özen gösterdiğini, her ürünü el emeğiyle ve özenle hazırladığını söyledi. Karabacak, "Hiçbir siparişi geri çevirmedim, her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Azim, inanç ve sevgiyle yapılan her iş mutlaka karşılık bulur" sözleriyle gençlere ilham verdi.