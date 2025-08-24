Beyaz leblebi tam bir şifa kaynağı!

Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi, bitkisel protein ve yüksek lif içeriği açısından zengindir.Sindirim sistemini destekleyen ve kabızlığı önleyen beyaz leblebi, hem tokluk hissi sağlar hem de kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. Beslenme uzmanı Cynthia Sass, lif içeriği yüksek olan beyaz leblebinin kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltığına da dikkat çekiyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Öte yandan kemik sağlığı için de birebir etki veren beyaz leblebi, içerdiği mineraller özellikle magnezyum sayesinde kemik yoğunluğunu artırabilir. Uzmanlar, bu noktada gelişim çağındaki çocukların ve hamilelerin beyaz leblebi tüketmesini öneriyor. Kalsiyum kemik ve diş gelişimi için gerekli olan beyaz leblebi, anne sütünü de artırmaktadır. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilen antioksidanlar açısından oldukça zengin olan beyaz leblebi, vücudu kısa sürede temizleyerek yenilenmesini destekler. Ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalı bir etkiye sahiptir.