Gerçek hikaye: "Bi Umut"

TRAFİK kazası sonrası felç BULUNDU kalan ve kendisine üç ay ömür biçilen Rus gencin gerçek hayat hikayesini anlatan "Bi Umut" filmi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Filmde, felçli genci on yıl boyunca sevgisi ve ilgisiyle hayatta tutmayı başaran Gülsüm Kabadayı'nın özverili mücadelesi beyaz perdeye taşınıyor. Gülümseten sahneleriyle kalpleri ısıtan, duygusal anlarıyla gözleri yaşartan "Bi Umut", Yeşilçam'ın özlenen sıcaklığını hatırlatan dokusuyla dikkat çekiyor.

OYUNCU KADROSU

ETKİLEYİCİ senaryosuyla öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Leon Kemstach, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüşra Geyik, Gürberk Polat ve Mehmet Esen yer alıyor. Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar, Umut'u ise genç oyuncu Leon Kemstach canlandırıyor. Dijital Sanatlar Yapımevi kurucusu Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği, Gökhan Arı'nın yönettiği filmde; Rumble Medya ve NBU Gold A.Ş. de ortak yapımcı olarak yer alıyor. "Bi Umut", 7 Kasım Cuma günü vizyona girecek.