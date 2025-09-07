Yiyorum ama kilo alamıyorum! Görünmeyen bir mücadele-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, kilo alamayan bireylere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erten dengeli kilo alımında besinleri paylaştı ve yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyen bireyler için yüksek kalorili ama besleyici gıdalar tercih edilmelidir. İşte kategorilerine göre beslenme tarzları; 1. Sağlıklı Yağlar İçeren Gıdalar (Kalori Yoğunluğu Yüksek) ■ Avokado Sağlıklı tekli doymamış yağlar, E vitamini, potasyum ■ Zeytinyağı / Tereyağı (doğal) Salatalara, yemeklere eklenerek kalori artırılır ■ Kuruyemişler (badem, fındık, ceviz, kaju) Omega-3, magnezyum, lif, kalori yoğunluğu yüksek ■ Fıstık ezmesi / badem ezmesi (şekersiz) 1 kaşıkta yaklaşık 90-100 kcal ■ Kuru Hindistan cevizi / Hindistan cevizi yağı Orta zincirli yağ asitleri (MCT) ile enerji kaynağı

2. Kompleks Karbonhidratlar (Enerji ve Kas Desteği) ■ Yulaf ezmesi Lifli, sindirimi yavaş karbonhidrat; sabah ideal ■ Tam tahıllı ekmek / Bulgur / Esmer pirinç Glisemik kontrol sağlar, uzun süreli enerji ■ Patates / Tatlı patates Kalorili ve potasyumdan zengin ■ Makarna (özellikle tam buğday veya yumurtalı) Enerji deposu ve protein içeriği artar ■ Müsli, granola (şekersiz) Yoğurtla karıştırıldığında sağlıklı ara öğün

ARA ÖĞÜNLER VE EKSTRALAR

3. Protein Kaynakları (Kas Kütlesini Artırır) ■ Yumurta Tam protein kaynağı, kas sentezini destekler ■ Tavuk göğsü, hindi, kırmızı et (yağsız) B12, çinko, kreatin içerir ■ Balık (somon, uskumru, sardalya) Omega-3 + protein; antiinflamatuar destek ■ Süt ve süt ürünleri (yoğurt, kefir, peynir) Kalsiyum + protein + yağ üçlüsü ■ Baklagiller (mercimek, nohut, fasulye) Bitkisel protein + lif kaynağı ■ Smoothie / Protein shake Muz, süt, fıstık ezmesi, yoğurt, yulaf karışımıyla 500-700 kcal ulaşılabilir ■ Kuru meyveler (incir, kayısı, hurma, üzüm) Hızlı enerji ve potasyum ■ Tam yağlı süt / kefir Hem içecek hem de protein katkısı ■ Bitter çikolata (en az %70 kakao) Antioksidan + kalori takviyesi ■ Humus, guacamole Besin değeri yüksek dip soslar - ana yemekle alınabilir.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

■ Sabah kahvaltısı: Tam buğday ekmeği + peynir + avokado + zeytin + 2 haşlanmış yumurta + ceviz ■ Ara öğün: Smoothie (muz + yoğurt + yulaf + fıstık ezmesi) ■ Öğle: Bulgur pilavı + tavuk + yoğurt + zeytinyağlı salata ■ Akşam: Esmer pirinç + somon + brokoli + zeytinyağı ■ Yatmadan önce: Kefir + kuru meyve + ceviz

EK İPUÇLARI

■ Her öğüne sağlıklı yağ ekleyin kaloriyi yükseltir.

■ Öğün atlamayın. Gerekirse 2-3 ara öğün ekleyin.

■ Sıvı kalori alımını artırın (smoothie, süt, kefir).

■ Direnç egzersizleri yapıyorsanız protein alımınızı destekleyin.

■ Sindirim sorunlarınız varsa bir ilgili bir uzman hekim ve diyetisyen kontrolünde olun.

KİLO alamama, birçok fizyolojik ve psikolojik faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilen kompleks bir durumdur. Kişiye özel değerlendirme, dengeli bir beslenme planı ve gerektiğinde tıbbi müdahale ile bu durum çoğu zaman yönetilebilir. Kilo alma sürecinde amaç yalnızca yağ değil, kas ve genel sağlığı artıran vücut kütlesi kazanımı olmalıdır. Bu nedenle profesyonel destek alınması önem arz eder.