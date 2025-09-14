Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Aile hayatımız ilgi bekliyor

KOÇ Sezgileriniz sizi yanıltmıyor

Bilinçaltınızda Satürn sayesinde sezgileriniz sizi yanıltmıyor. İlişkilerinizde huzursuzluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Jüpiter geri gidiyor. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız.

Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

BOĞA Seçici davranıyorsunuz

Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönem içindesiniz. Jüpiter geri gidiyor. Fakat sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız... Uzun yollarla ilgili planlarınız şimdilik erteleyebilirsiniz.

Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Seçici davranıyorsunuz.

İKİZLER Sorumluluklarınız artıyor

Daima savunma halindesiniz. Uranüs geri gidiyor. Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

YENGEÇ Sorunlarınızı ertelemeyin

Satürn retro yapıyor. Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir. Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Ailenizin fikirleri aklınızı karıştırabilir.

ASLAN Detaylar önemli olacak

Aklınıza gelen konularda haklılık durumuna göre hareket etmelisiniz. Detaylar önemli olacak. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir hafta. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Jüpiter retro yapıyor. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir.

BAŞAK Planlarınız ön planda

Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz. İlişkilerinizde yaratıcı ve yapıcı tavırlarınızla ilgi odağı olmanıza rağmen, sizin her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyerek ilerlemenizde fayda var. Satürn Retrosu'nda dostlar arası kırgınlıklara son verin.

TERAZİ Dengelerinizi koruyun

Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Sezgilerinizin yanılmadığını görmek, sizi olumlu etkileyecektir. Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi bir şekilde rahatlatacaktır. Kendinize olan güveniniz artıyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Jüpiter retro yapıyor. Bilinçaltınız çok yoğun.

AKREP Değişimlere hazırsınız

Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Sorumluluğunuzu en iyi şekilde yaşayan bir kişi olarak, yaşantınızla ilgili yeni bir arayış içine girmiş bulunuyorsunuz. Neptün, Satürn retro yapıyor. Ele aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı beklediğiniz çalışmalar da, size istediğiniz başarıyı getirmeyecektir.

YAY Duygularınız önemli

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Siz, her şeyin anında düzelmesini isterken, bazı hatalar kendiliğinden oluşabiliyor. Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Jüpiter retro yapıyor. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

OĞLAK Yargılamaktan vazgeçin

Satürn ve Neptün retro yapıyor. Duygusal davranmanızı engelleyen çevresel koşullarını yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Çevresel koşullarınızı olumlu değerlendirmek için uygun bir hafta. Uzun süredir yapmayı planladığınız yolculukları yapmak için karşınıza fırsat çıkıyor değerlendirmelisiniz. Yenilikler için destek almak zorunda değilsiniz. Mükemmel bir tekniğiniz var. Yaşama geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.

KOVA Enerjiniz yüksek

Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, koşullar nedeniyle bu özelliğinizi gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Jüpiter retro yapıyor. Çevreniz sizden ilgi bekliyor. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

BALIK Yeniliklere hazırsınız

Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni günlere hazırlayacaktır. Jüpiter retro yapıyor. Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel ilişkilerinize yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.. İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.