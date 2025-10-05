Göğüs ağrısını hafife almayın-1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, göğüs ağrısının ciddiye alınması gereken bir problem olduğunu vurguladı.
Erten konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özellikle 30 yaş üstü bireylerde göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtiyor. Peki, hangi göğüs ağrısı tehlikeli ve ne zaman doktora başvurmalı? İşte detaylar... Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık yüzde 5'ini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor. Bunların yaklaşık yüzde 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır. Göğüs ağrısı, çocukların acil servise gitmelerinin yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturur. Göğüs ağrısına yaklaşım, ciddiyetini doğru değerlendirmek ve hayati risk taşıyan nedenleri erken belirlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle hem sağlık profesyonelleri hem de bireyler için izlenecek bazı temel adımlar vardır.
TEMEL BASAMAKLAR
1. Ağrının Özelliklerini Değerlendirme
● Yeri: Sol göğüs mü? Ortada mı? Yayılıyor mu?
● Şekli: Batıcı, sıkıştırıcı, yanıcı, baskı tarzında mı?
● Süresi: Ani mi başladı? Dakikalarca mı sürdü?
● Şiddeti: Hafif mi, dayanılmaz mı?
● Yayılan ağrı: Boyuna, kola, sırta veya çeneye yayılıyor mu?
2. Acil Durum Belirtilerini Tanıma Aşağıdaki durumlar acil müdahale gerektirir, hemen 112 aranmalıdır:
● Sol kola, boyuna veya çeneye yayılan ağrı
● Nefes darlığı
● Terleme, mide bulantısı
● Bilinç kaybı veya bayılma hissi
● Çarpıntı veya düzensiz nabız
3. Tıbbi Yardım Alma
● Kendi kendine teşhis konulmamalı. Ağrı geçti diye ihmal edilmemeli.
● Acil serviste EKG, kan testleri (troponin) ve akciğer grafisi gibi tetkiklerle değerlendirme yapılmalıdır.
● Kalp, akciğer, mide ve kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılar arasında ayrım yapılmalıdır.
4. Risk Faktörlerini Göz Önünde Bulundurma
● Yaş (özellikle 40 yaş üstü)
● Sigara kullanımı
● Diyabet, hipertansiyon, kolesterol
● Ailede kalp hastalığı öyküsü
● Yoğun stres veya fiziksel zorlanma
5. Hastaya Sakin ve Bilgilendirici Yaklaşım
● Panik yapmadan açıklayıcı olunmalı.
● Ağrının psikolojik kaynaklı olabileceği de unutulmamalı ama bu yalnızca diğer nedenler dışlandıktan sonra düşünülmelidir.