Göğüs ağrısını hafife almayın-1

Erten konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özellikle 30 yaş üstü bireylerde göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtiyor. Peki, hangi göğüs ağrısı tehlikeli ve ne zaman doktora başvurmalı? İşte detaylar... Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık yüzde 5'ini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor. Bunların yaklaşık yüzde 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır. Göğüs ağrısı, çocukların acil servise gitmelerinin yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturur. Göğüs ağrısına yaklaşım, ciddiyetini doğru değerlendirmek ve hayati risk taşıyan nedenleri erken belirlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle hem sağlık profesyonelleri hem de bireyler için izlenecek bazı temel adımlar vardır.