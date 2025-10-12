Göğüs ağrısını hafife almayın-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, göğüs ağrısının ciddiye alınması gereken bir problem olduğunu vurguladı. Erten konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özellikle 30 yaş üstü bireylerde göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurgularken, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtiyor.
8 MİLYON KİŞİ BAŞVURUYOR
Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık yüzde 5'ini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor. Bunların yaklaşık yüzde 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır. Göğüs ağrısına yaklaşım, ciddiyetini doğru değerlendirmek ve hayati risk taşıyan nedenleri erken belirlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle hem sağlık profesyonelleri hem de bireyler için izlenecek bazı temel adımlar vardır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Ağrınızın şekli hangisine uymaktadır?
a. Tipik angina:
i. Tipik süre ve özellikte olmak kaydıyla substernal (sternum kemiği altında) yerleşimli göğüs ağrısı,
ii. Egzersiz ve emosyonel durum ile provake edilen, istirahat veya nitrat ilaçları ile geçen
b. Atipik angina: yukarıdaki karakterlerden ikisi de var
c. Non kardiyak (kalp dışı nedenli) göğüs ağrısı: yukarıdaki karakterlerden biri veya hiçbiri
2. Göğüs ağrınız akut mu kronik mi?
a. Akut:
i. Dakikalar veya saatler içerisinde ortaya çıkan
ii. Zamanı tam olarak tanımlanamayan
iii. Kişinin aktivitelerinin kısıtlayan
iv. Tıbbi yardım arayışına neden olan
v. Aniden başlar-tipik olarak 24 saatten kısa ve hastayı tıbbi bakım aramaya iter.
vi. Lokalizasyonu göğüs ön duvarıdır.
vii. Hastayı sıkıntıya sokan bir rahatsızlık hissi vardır.
b. Kronik:
i. Günler, haftalar içinde ortaya çıkan
ii. 24 saatten uzun süren
iii. Lokalizasyon değişkendir iv. Süreklidir
3. Ağrının şiddeti:
a. Şiddetli
b. Orta
c. Hafif
4. Ağrının süresi:
a. Saniyeler
b. 2-10 dakika
c. 24 saate kadar
d. 24 saatten uzun
5. Ağrınız:
a. Sürekli mi
b. Azalıp çoğalan şekilde mi
6. Ağrının şekli:
a. Ezici
b. Sıkıcı
c. Yakıcı
d. Batma şeklinde
7. İstirahat anında da ağrı oluşuyor mu?
8. Nitrogliserin gibi ilaçlar uygulandığında ağrı yok oluyor mu?
9. Efor ve stres ağrıyı başlatıp artırıyor mu?
10. Yemeklerden sonra ağrınız artıyor mu?
11. Ağrınız göğüs dışına (alt çene, sol kol, sırt) yayılıyor mu?
12. Ailede kalp hastası ve anjiyo hikayesi var mı?
13. Aşağıdaki durumlardan / hastalıklardan hangisine sahipsiniz:
a. Sigara bağımlılığı
b. Alkolizm
c. Uyuşturucu (özellikle kokain, uyarıcı ilaçlar) kullanımı
d. Sedanter hayat e. Obezite f. Hipertansiyon
g. Yüksek kolesterol
h. Diyabet i. Kalp kapak hastalıkları
j. Romatizmal hastalıklar
k. Kas-iskelet sistemi hastalıkları
l. Ülser, reflü
m. Akciğer hastalıkları
n. Karaciğer hastalıkları
o. Zona
p. Panik atak
q. Diğerleri
EŞLİK EDEN SEMPTOMLAR
a. nefes darlığı
b. bulantı kusma
c. terleme
d. düşük tansiyon
e. kalp nabız anormallikleri
f. yüksek tansiyon
g. ateş
h. midede ağrı
i. morarmalar
15. Yetişkinlerde göğüs ağrısının en yaygın nedenleri şunlardır: siz hangisine sahipsiniz?
a. gastrointestinal (%42),
b. koroner arter hastalığı (%31),
c. kas-iskelet sistemi (%28),
d. perikardit (%4)
e. Akciğer embolisi (%2).
f. Panik ataklar
g. Diğer daha az yaygın nedenler arasında pnömoni(zatürre), akciğer kanseri ve aort anevrizmaları
16. Çocuklarda göğüs ağrısının en yaygın nedenleri: hangisine sahipsiniz?
a. kas-iskelet sistemi (% 76-89),
b. egzersize bağlı astım (% 4-12),
c. gastrointestinal hastalık (% 8)
d. psikojenik nedenler (% 4).
e. doğuştan nedenleri de olabilir
TANI İÇİN İNCELEMELER
f. Geniş kan testleri
g. EKG
h. Akciğer grafisi
i. Toraks ve Üst Abdomen tomografisi
j. Ekokardiografi
k. Efor testi
l. MR ya da BT anjiyografi
m. Klasik anjiyo