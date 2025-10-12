Göğüs ağrısını hafife almayın-2

8 MİLYON KİŞİ BAŞVURUYOR

Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık yüzde 5'ini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor. Bunların yaklaşık yüzde 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır. Göğüs ağrısına yaklaşım, ciddiyetini doğru değerlendirmek ve hayati risk taşıyan nedenleri erken belirlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle hem sağlık profesyonelleri hem de bireyler için izlenecek bazı temel adımlar vardır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ



1. Ağrınızın şekli hangisine uymaktadır?

a. Tipik angina:

i. Tipik süre ve özellikte olmak kaydıyla substernal (sternum kemiği altında) yerleşimli göğüs ağrısı,

ii. Egzersiz ve emosyonel durum ile provake edilen, istirahat veya nitrat ilaçları ile geçen

b. Atipik angina: yukarıdaki karakterlerden ikisi de var

c. Non kardiyak (kalp dışı nedenli) göğüs ağrısı: yukarıdaki karakterlerden biri veya hiçbiri