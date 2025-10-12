İzmir’in başkanları bu düğünde buluştu

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve eşi Ayşe Korkmaz çiftinin oğulları Batuhan Korkmaz ile Nükhet ve Metin Tartal çiftinin kızları Elif Tartal, Sahilevleri'nde görkemli bir nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kıydığı nikahın şahitliğini AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZTO YKB Mahmut Özgener, EBSO YKB Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İTB YKB Işınsu Kestelli, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İESOB YKB Yalçın Ata, İMEAK DTO İzmir YKB Yusuf Öztürk ve Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil gerçekleştirdi.

BALAYINDA DUBAİ'YE

Korkmaz çiftinin evlilik cüzdanını takdim eden İTB Başkanı Kestelli "Batuhan bizim çocuğumuzdu şimdi de Elif bizim kızımız oldu. Hem oğlumuza hem kızımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum" derken Mehmet Sepil ise esprili bir dille "Çok ama çok mutlu olmanızı ve sayenizde Göztepe'ye de yeni katılımlar diliyorum" yorumunu yaptı. Elif ve Batuhan Korkmaz çiftinin balayı tercihi Dubai'den yana oldu.