Doğadan gelen antik şifa: Kekik çayı

Kekik, Akdeniz coğrafyasının en eski şifalı bitkilerinden biri. Antik Yunan'da askerlerin moralini yükseltmek, Orta Çağ'da ise salgın hastalıklara karşı korunmak için kullanılıyordu. Günümüzde ise kekik çayı, hem lezzeti hem de sağlığa sunduğu faydalarıyla yeniden popülerliğini artırıyor. Kekik çayı, içerdiği timol ve karvakrol gibi doğal bileşenlerle güçlü bir antiseptik etkiye sahip. Bu özelliği sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı korunmada yardımcı oluyor. Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enfeksiyonlara karşı vücudu destekliyor. Uzmanlara göre kekik çayı yalnızca bağışıklık için değil, sindirim sistemi için de etkili bir yardımcı. Yemek sonrası içildiğinde hazmı kolaylaştırıyor, mideyi rahatlatıyor. Aynı zamanda solunum yollarındaki balgamı yumuşatarak öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Kekik çayı sakinleştirici etkisiyle de biliniyor. Yoğun stres dönemlerinde içilen bir fincan kekik çayı, bedeni ve zihni dinlendiriyor. İçerdiği uçucu yağlar sayesinde sinir sistemini destekliyor, uykusuzluk sorununa doğal bir çözüm olabiliyor. Her bitki çayında olduğu gibi kekik çayında da aşırı tüketim önerilmiyor. Fazlası mide tahrişine yol açabileceğinden günde 1-2 fincanı aşmamak gerekiyor. Ayrıca hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların tüketmeden önce doktoruna danışması tavsiye ediliyor.