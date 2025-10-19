Kulak çınlaması: Tinnitus-1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen 'Tinnitus'a ilişkin konuştu. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Tinnitus, dışarıda herhangi bir ses kaynağı olmamasına rağmen bireyin kulaklarında ya da başında ses algılaması durumudur. Bu sesler; çınlama, vızıldama, uğultu, ıslık ya da fısıltı şeklinde olabilir. Kimi zaman kısa süreli yaşanır, bazen ise kronik hale gelerek kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

BAŞLICA NEDENLERİ

Tinnitus'un kesin nedeni her zaman belirlenemese de bilim insanları bunun, işitme yollarındaki sinirsel aktivite bozukluklarından kaynaklandığını düşünüyor. Başlıca ve en çok saptanan nedenler şunlardır:

Yüksek sese uzun süre maruz kalma: Özellikle gençlerde kulaklıkla yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığı risk faktörüdür.

İşitme kaybı: Yaşla birlikte ortaya çıkan işitme kaybı, tinnitusla ilişkilidir.

Orta kulak enfeksiyonları ve kulak kiri birikimi

Bazı ilaçların yan etkileri (örneğin aspirin, bazı antibiyotikler)

Stres ve anksiyete bozuklukları

Yüksek tansiyon ve dolaşım bozuklukları

KESİN ÇÖZÜMÜ YOK

Ne yazık ki tinnitusun kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Ancak bazı yöntemlerle semptomlar hafifletilebilir:

İşitme cihazları: İşitme kaybı ile birlikte olan tinnitus vakalarında faydalıdır.

Ses terapisi: Ortama düşük seviyeli "beyaz gürültü" gibi sesler eklenerek çınlamanın fark edilmemesi sağlanabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT): Kişinin çınlamaya verdiği psikolojik tepkiyi yönetmesine yardımcı olur.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Kafein, alkol ve nikotin gibi uyarıcılardan kaçınmak; stresi azaltmak ve düzenli uyku almak da semptomları azaltabilir.

BİLİMİN BİZE SÖYLEDİĞİ

2022 yılında The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, tinnitus hastalarının beyinlerinde, işitsel sinyalleri yorumlayan bölgelerde aşırı aktivite gözlemlendi. Bu da tinnitusun yalnızca kulağa değil, beyine de bağlı bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca genetik yatkınlık da araştırılmakta. Bazı bilim insanları, tinnitusun kalıtsal olabileceğine dair veriler üzerinde çalışıyor."