Osmanlı’dan günümüze tatlı bir gelenek: Helva

Helva kelimesi Arapça hulv kökünden gelir; "tatlı yiyecek" demektir. Bu yüzden yalnızca tek bir tatlıyı değil, ballı, şekerli, unlu, yağlı ve nişastalı geniş bir tatlı grubunu ifade eder. Osmanlı kaynaklarında da, Evliya Çelebi'nin satırlarında da helva, tatlı çeşitlerinin ortak adı olarak geçer. Helvanın kökeni konusunda farklı rivayetler vardır. Kimileri onun Orta Asya'daki kavut geleneğinden -yani tahılın yağla kavrulup bal veya pekmezle karıştırılmasından- doğduğunu söyler. Kimileri ise Orta Çağ Arap mutfağında hurma, süt ve safranla yapılan tatlılarla bağlantı kurar. Göktürklerin kansız kurban geleneği "Saçı"nda da helva kavurma vardır; bu da helvanın yalnızca bir tatlı değil, kadim bir ritüel olduğunu gösterir.

SARAYIN KALBİ HELVAHANE

Osmanlı'da helva sıradan bir yiyecek değil, ihtişamın simgesiydi. Saray mutfağında helvaya özel bir bölüm ayrılmış, bu bölüme "Helvahane" denmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde Helvahane, sarayın en önemli mutfaklarından biriydi. Helva yapımında kullanılan malzemeler sıradan değildi: Bal Girit ve Eflâk'tan, şeker Mısır'dan, tereyağı Karadeniz limanlarından gelirdi. Un, irmik, süt ve kuruyemişlere; gül suyu, tarçın, safran ve karanfil gibi değerli aromalar eşlik ederdi. Böylece helva, yalnızca bir tatlı değil; estetik, zenginlik ve sağlık göstergesi olurdu. Helvahane'de görev alan aşçılar zamanla yüksek makamlara yükselme şansına sahipti. Bu yönüyle helva, hem damaklarda hem de saray hiyerarşisinde tatlı bir iz bırakıyordu. Helva yalnızca lezzet değil, anlam da taşırdı.

Un/irmik; Toprağı, insanın yaratılışını.

Şeker/bal; Acıların ardından sabrı ve umudu.

Su/süt; Bereketi ve yaşamı.

Yağ; Ruhun özü ve yaşam enerjisini.

Kavurma; Sabır ve içsel dönüşümü.

İkram etme; Paylaşımı, toplumsal aidiyeti.

HELVA-İ HAKANİ

Un ve irmik helvası bilinen en yaygın türlerdi. Ama saray mutfağı çok daha yaratıcıydı: yaz helvası, koz helvası, tahin helvası, macun kıvamında şekerli helvalar... Hatta "helva-i hakani" yani "padişah helvası" en görkemlisi sayılırdı. Helva, doğumdan tahta çıkış törenlerine, zaferlerden Ramazan sofralarına kadar hemen her özel anda yapılıp dağıtılırdı. Ölüm sonrasında ise yas helvaları kavrulur, dualarla ikram edilirdi. Ancak padişah ölümlerinde helva dağıtıldığına dair bir kayıt bulunmamaktadır.

EDEBİYATIN SATIRLARINDA

Helva yalnızca sarayın değil, halkın da ortak mirasıydı. Anadolu'da düğünlerde, mevlitlerde, asker uğurlamalarında, kandil gecelerinde helva kavurmak vazgeçilmez bir gelenekti. Komşuya helva götürmek, paylaşmanın ve dayanışmanın tatlı bir işaretiydi. Fransız seyyah Galland, ordunun sefere çıktığı günlerde helvacıların halka gösteriler yaptığını aktarır. Bu da helvanın yalnızca bir yiyecek değil, eğlenceli bir seyirlik olduğunu gösterir. Divan şairleri sevgilinin sözlerini helvaya benzetirdi. Halk arasında ise "ağzı helva gibi" sözü, güzel konuşan kişiler için kullanılırdı. Atasözlerinde ve deyimlerde helva, bereketin ve tatlılığın simgesi olarak yerini aldı. Bugün modern mutfaklarda çikolata ve kahveyle yorumlanan yeni helva çeşitleri ortaya çıksa da; evlerde hâlâ un ve irmik helvaları kavruluyor. Bu tatlı, hem yeniliğe açık hem de geleneğe sıkı sıkıya bağlı bir miras olarak yaşamaya devam ediyor. Helva, sevinçte de, hüzünde de sofraların başköşesinde yer aldı. Osmanlı saray mutfağının görkeminden günümüz mutfaklarına uzanan yolculuğunda, hem ritüel hem de lezzet olarak kültürel hafızamızda yerini koruyor.