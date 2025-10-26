Hayatınızı zindana çeviren bir hastalık: “Tinnitus”-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen 'Tinnitus'a ilişkin konuştu. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Tinnitus, dışarıda herhangi bir ses kaynağı olmamasına rağmen birwyinkulaklarında ya da başında ses algılaması durumudur.

BUNLARI YAŞIYORSANIZ...

1. Çınlamanın süresi:

a. Geçici, aralıklı

b. Kalıcı, devamlı

2. Çınlama ne zamandır var?

a. Yeni başladı

b. 1-6 ay

c. 6 aydan uzun

3. Çınlama:

a. Tek kulakta

b. İki kulakta da var

4. Çınlamanın şiddeti:

a. Hafif

b. Orta

c. Ağır şiddette

5. Çınlamanın şekli:

a. Çınlama

b. Vızıltı

c. Uğultu

d. Islık

e. Zil sesi

6. Çınlama pulsatil mi (nabız gibi dalgalı mı)? Evet hayır

7. Ototoksik (kulağa yan etkili) ilaçları kullandınız mı? Evet hayır (ağrı kesiciler, antibiyotikler, kanser tedavisi ilaçları, kortizonlar, diüretikler, aspirin yüksek doz gibi)

8. Yaşam kalitenizi ne oranda etkiliyor?

a. Az

b. Çok

DUYMADA AZALMA VAR MI?

10. Beraberinde vertigo var mı? Evet hayır

11. Kronik olarak gürültüye maruz kalıyor musunuz? Evet hayır

12. Sık orta kulak enfeksiyonu (otit) geçirir misiniz? Evet hayır

13. Akustik travmaya (kulağa darbe) maruz kaldınız mı? Evet hayır

14. Aşağıdaki durum ve hastalıklardan hangisine sahipsiniz?

a. Trigliserid yüksekliği

b. kardiyovasküler hastalıklar

c. hipertansiyon

d. tiroid hastalıkları (otoimmün tiroidit, hipo/ hipertiroidi)

e. depresif/psikotik hastalıklar

f. Uyku bozuklukları

g. Obezite

h. sigara kullanımı

i. alkol tüketimi

j. diyabetes mellitus

k. Otitis media, labirentit, mastoidit gibi kulak hastalıkları

BAZI TÜMÖRLER SEBEP OLABİLİR

m. Meniere hastalığı

n. Buşon (tıkayıcı kulak kiri)

o. Menenjit, migren, multipl skleroz, epilepsi gibi nörolojik hastalıklar

p. Baş ve boyun travması

q. Temporomandibüler (çene eklemi) eklem hastalığı

r. Hipertansiyon

s. Romatoid artrit Sistemik lupus eritematozus gibi romatolojik hastalıklar

t. Gebelik: hormonal değişimler nedeniyle

u. Karotis tıkanmaları- ateroskleroz

Testin yorumu: evetler ve b şıkkı daha fazlaysa durum kritik demektir.

Mutlaka bir uzman doktora danışınız...

SON SÖZ

Tinnitus çoğu zaman hafife alınsa da kişinin psikolojik sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Sürekli çınlama, uyku bozukluklarına, konsantrasyon sorunlarına ve depresyona yol açabilir. Bu nedenle şikayetleriniz varsa bir uzman doktora - iç hastalıkları, nöroloji, kulak burun boğaz (KBB) uzmanına ya da odyologa- başvurmanız önemlidir. Unutmayın: Tinnitus, sesin kendisi kadar, ona nasıl tepki verdiğinizle de ilgilidir.