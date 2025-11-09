İzmır’de annelik dayanışması

İzmir'de yaşayan Tuğçe Demirbaş tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sıcak Kahve Anne Topluluğu, kentin farklı noktalarında yaşayan anne ve çocuklarını buluşturan, ismi kadar sıcak bir oluşum olarak dikkat çekiyor. Geçen sene kızı Beyza Alin'i dünyaya getirdikten sonra hayata bakış açısı değişen Demirbaş, anneliğin keyifli ve zorlu yönlerini paylaşmak için hem yakın arkadaşlarıyla hem de hiç tanımadığı annelerle bir araya gelerek ilginç ve bir o kadar da samimi bir etkinliğe imza attı. İlk yılını tamamlamak üzere olan Sıcak Kahve Anne Topluluğu, İzmir'de 0-4 yaş arası bebeği bulunan annelerin birbirini anlayabildiği, yargısızca dinleyebildiği, birlikte gülüp birlikte güçlenebildiği bir alan olmayı sürdürüyor. Ticari bir amaç gütmeyen ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen buluşmalarda aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmaları da yürütülerek, kıyafet, oyuncak, mama ve temel ihtiyaç destekleriyle küçük ama anlamlı dokunuşlar yapılıyor. '

BU BİR GÖNÜL İŞİ'

Anneliğin çok zorlu ve yalnız atlatılmaması gereken bir süreç olduğunun altını çizen Tuğçe Demirbaş, "Bu dönemin bana öğrettiği en önemli şey, birbirini anlayan insanlarla bir arada olmanın, koşulsuz yardımlaşmanın ve sosyalleşme ihtiyacını gidermenin ne kadar kıymetli olduğuydu. İşte Sıcak Kahve Anne Topluluğu'nun doğuşu tam da bu sebeplerle oldu. Bir fincan kahvenin etrafında toplanıp birbirimize destek olmak, dertleşmek, sohbet etmek ve en önemlisi çocuklarımıza daha küçük yaşlarda başlayan dostluklar edindirmek, benim için bir hedef değil bir gönül işi oldu" dedi. Buluşmaların yeri ve zamanını Instagram'daki "sicakkahveannetoplulugu" sayfasından duyurduklarını belirten Demirbaş, "Orada üye linki ve dikkat edilmesi gereken kuralların yer aldığı bir anket bulunuyor. Anket doldurulduktan sonra üyelik tamamlanmış oluyor. Sonrasında da aktivitelere katılabiliyorlar. Etkinliklerimizi Instagram sayfasından gönderi ve hikaye olarak paylaşıyorum. Her buluşma için ayrı WhatsApp veya Instagram grubu açarak haberleşmeyi buralardan sağlıyorum. Etkinliklerde hava koşullarına ve mekana bağlı olarak katılımcı sayısı değişirken, çalışan annelerin yerine ise teyzeler, anneanneler ve babaanneler de eşlik edebiliyor" bilgisi paylaştı.

MUTLU ANNE, MUTLU ÇOCUK

Aktiviteler, havanın durumuna göre çocukların rahat ve güvenle oynayabileceği yeşil ve doğal ortamlarda yapılıyor. Özellikle Bornova Aşık Veysel Parkı, Kültürpark ve Bostanlı sahil kesimi gibi açık alanlar seçiliyor. Çok soğuk veya sıcak günlerde, yağışlı havalarda olmasa da bazen haftada bir bazen de ayda bir toplanılıyor. Görüşmelere Balçova, Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Seferihisar ve Kemalpaşa'dan gelenler olduğunu belirten Tuğçe Demirbaş, "İki hedefimiz var. Biri İzmir'in her semtinde kahve buluşmaları düzenlemek, diğeri ise haftasonları babaların da yer aldığı etkinlikler yapmak. Annelerin sosyal ve psikolojik olarak desteklenebileceği atölyeler, sohbet günleri ve uzman buluşmalarıyla bu topluluğu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Çünkü mutlu anne mutlu çocuk demek, mutlu çocuk ise güzel bir gelecektir" yorumunu yaptı.