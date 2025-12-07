Köpek sahiplenmek ömrünüzü uzatabilir

UZUN yaşamak için neler yapılabilir? Son zamanlarda insan ömrünü uzatan gıda desteği, beslenme programları, ilaçlar, alternatif tedavi gibi birçok yöntem tartışılıyor. Tabi ki bu destekler için kimi zaman yurtdışına gitmek, kimi zaman da büyük paralar harcamak gerekiyor. Ama size bir müjdemiz var; İsveç'te 12 sene boyunca yapılan bir araştırmada yalnız yaşayan insanların köpek sahibi olmasının ömrü uzatabileceğine dair kuvvetli veriler elde edildi. Yani sağlıklı ve kaliteli beslenme, spor yapmanın yanı sıra köpek sahiplenerek de ömrünüzü uzatabilirsiniz. Yapılan bu çalışmada 12 sene boyunca 3.4 milyondan fazla orta yaş ve üstü İsveçli gözlemlendi. Çalışma başladığında bu kişilerin hiçbirinde kalp rahatsızlığı yoktu.

YÜZDE 11 DAHA AZ

ARAŞTIRMACILAR, köpek sahibi olmayan ve yalnız yaşayan insanlarla karşılaştırdıklarında yalnız yaşayan köpek sahiplerinin kalp hastalığından hayatını kaybetme risklerinin %11 daha az olduğu, diğer sebeplerden ölüm risklerinin ise 1/3 daha az olduğunu buldular. Tabii ki bu çalışma, sebep ve sonuçları kesin olarak kanıtlamaz fakat araştırmacılar köpek sahibi olmanın bedeni nasıl iyileştirebileceğine dair gözle görülür birçok sebep olduğunu söylüyorlar.

KUVVETLİ BİR ETKEN

İSVEÇ'TE bulunan Uppsala Üniversitesi Epidemiyoloji Bölümü'nde görevini devam ettiren Doçent Doktor Tove Falla, "köpek sahibi olanların genellikle fiziksel olarak bir hayli hareketli olduğunu biliyoruz ki bu da gözlemlenen sonuçların sebeplerinden bir tanesi olabilecek kadar kuvvetli bir etken" diyor. Üniversite gazetesine verdiği röportajda "diğer sebepler ise; artan refah, mutluluk, sosyal ilişkiler ya da köpeğin, sahibinde bulunan bakteri mikrobiyomuna etkisi..." diyerek çalışmanın detaylarını açıklıyor. Bir kişinin "bakteri mikrobiyomunun", bedende yaşayan ve onu sağlıklı yapan trilyonlarca "iyi bakteriden" oluştuğunu söylüyor. Bu sayede iyi bakteriler ile korunan beden daha uzun yaşamaya meyilli oluyor.