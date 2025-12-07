Yüz korselerinin bilinmeyen zararları

Sosyal medyada hızla yayılan yüz korsesi trendi, özellikle yüz hatlarını belirginleştirmek ve cildi toparlamak isteyenler arasında büyük bir popülariteye ulaştı. Çoğu kullanıcı, bu korselerin düzenli kullanımda yüzü incelttiğini, sarkmaları azalttığını ve daha gergin bir görünüm sağladığını iddia ediyor. Paylaşılan videolar, "mucize etki" beklentisini daha da artırıyor. Ancak yüz korsesi aslında estetik amaçlı geliştirilmiş bir ürün değil. Tıbbi kökeni olan bu aparatlar, ameliyat sonrası dönemde ödemi azaltmak, doku iyileşmesini desteklemek ve yüz şeklini korumak gibi oldukça spesifik amaçlar için kullanılıyor. Travma sonrası dokunun doğru pozisyonda kaynaması ya da ameliyat bölgesinde basıncı dengelemek için doktor kontrolünde uygulanıyor.

'GÜZELLEŞTİRME' ARACI

Bugün ise aynı ürün, hiçbir tıbbi gereklilik olmadan "güzelleştirme" aracı olarak satılıyor. Peki iddia edildiği gibi yüzü şekillendiriyor mu? Uzmanlar bunun mümkün olmadığını söylüyor. Estetik Cerrahı Op. Dr. Ahmet Umut Yuvacı, yüz korselerinin sosyal medya etkisiyle amacının dışına çıktığını belirterek, yanlış kullanımın ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Yuvacı, yüzün dışarıdan baskı uygulayarak yeniden şekillendirilemeyeceğini vurguluyor: "Bu korseleri biz ameliyat sonrası dönemde ödemi azaltmak için öneriyoruz. Bu kullanımın sağladığı şey, doku sıvısının kontrolü ve iyileşme sürecinin desteklenmesidir. Fakat bir kişinin yüz hatlarını değiştirip incelttiğini söylemek bilimsel olarak doğru değildir. Yüz, kemik ve kas yapısının dışarıdan baskıyla şekil değiştirdiği bir bölge değildir." Yuvacı ayrıca yoğun ve uzun süreli kullanımın risklerine dikkat çekiyor: "Aşırı sıkılıkta kullanılan yüz korseleri, kan dolaşımını bozabilir. Kirli kanın geri dönüşünü engelleyebilir, ciltte renk değişimi, tahriş ve uzun vadede doku hasarı oluşabilir. Bu ürünün güzellik amacıyla her gün saatlerce takılması doğru değil." Uzmanlar, sosyal medyada yayılan dramatik "öncesi-sonrası" görüntülerinin çoğunun kısa süreli ödem azalmasına bağlı olduğunu, kalıcı bir şekil değişikliği yaratmadığını belirtiyor. Yüz korsesi çıkarıldıktan bir süre sonra dokuların eski hâline dönmesi bunun en büyük kanıtı. Ayrıca psikolojik etki de göz ardı edilmiyor. Estetik uzmanları, anlık değişim umuduyla sıkılaştırıcı ürünlere yönelen kişilerin, gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabileceğini ifade ediyor. Bu durumun, özellikle genç kullanıcılar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiliyor. Sonuç olarak yüz korsesi, uzman kontrolü altında doğru amaçla kullanıldığında fayda sağlayabilen bir medikal ekipman. Fakat güzellik trendi hâline gelerek kontrolsüz kullanılmaya başlandığında faydadan çok zarar verme potansiyeline sahip.