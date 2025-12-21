Devrim Erbil’in eserleri İzmirliler ile buluştu

Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in resim sergisi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Sanat ve kültürü akademik yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gören üniversitenin yaklaşımıyla düzenlenen sergi, yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış programı, Sanat Koordinatörü Dr. Zeki Hozer'in konuşmasıyla başladı.

30 ARALIK'A KADAR AÇIK

Hozer, konuşmasında sanatçı Devrim Erbil'in sergiye özel olarak ilettiği mesajı katılımcılarla paylaştı. Programın devamında sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu, Devrim Erbil'in sanat yaşamı, üretim süreci ve Türk resim sanatındaki yeri üzerine bir konuşma yaptı. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer ise açılışta yaptığı konuşmada, usta sanatçının eserlerini üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sanatın, düşünce dünyasını zenginleştiren ve duygulara yön veren güçlü bir ifade biçimi olduğunu vurgulayan Güvençer, Devrim Erbil'in kendine özgü sanatsal diliyle Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Güvençer, üniversite olarak sanatı ve kültürü yalnızca akademik bir alan olarak değil, yaşamın her alanında var olan bir değer olarak gördüklerini belirtti. Sergide yer alan eserlerin öğrenciler ve sanatseverler için ilham verici nitelikte olduğunu söyleyen Güvençer, serginin hayata geçirilmesinde emeği geçen Sanat Koordinatörü Dr. Zeki Hozer ve Küratör İbrahim Karaoğlu'na teşekkür etti. Güvençer ayrıca, Devrim Erbil'in eserlerinin sanatseverlerle buluşmasının üniversite ve kültürel yaşam açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Devrim Erbil'in özgün sanat anlayışını yansıtan eserlerden oluşan sergi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.