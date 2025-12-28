Burçlara özel hediye rehberi

TERAZİ: 2025 yılına veda ederken bir Terazi erkeğini mutlu eden hediyeler; Şık bir kol saati, hoş bir süveterdir. KADINLARI: Yaşamı güzelleştiren her şey onlara hediye edilebilir. AKREP: Bu burcun erkeği deri bir evrak çantası, sert bir tıraş losyonu, güzel bir ajanda, deriden yapılmış her türlü eşyayı sever. KADINLARI: Sınırları çok geniş olup, sevdiği şeyleri özel olarak keşfetmek gerekir. YAY: Yeni yılda Yay erkeklerine güneş gözlüğü, dağ ve deniz sporları yapabileceği malzemeler, göz dolduran takılar, renkli tişörtler alabilirsiniz. KADINLARI: Özgürlüklerini ifade eden her türlü objeden hoşlanırlar.

OĞLAK: Bu burcun erkeğine; klasik bir kol saati, koyu renkli kaliteli bir gömlek, deri bir evrak çantası, tütün kokan bir parfüm, bir resim çerçevesi hediye edebilirsiniz.

KADINLARI: Değerli ve modası geçmeyen her türlü eşya ve giyimden hoşlanırlar. Klasik zevkleri vardır.



KOVA: Ona verebileceğiniz hediyeler; yeni çıkan elektronik bir alet, son teknoloji ile üretilmiş bir telefon ve kol saati, orijinal bir ev aksesuarı, bir seyahat çantası ve kaliteli bir güneş gözlüğüdür. Elektronik ve teknoloji düşkünü olan Kovalara bu tür hediyeler edebilirsiniz.



BALIK: Duygusal bir baba ve iyi bir eştir. O ona hediye edebileceğiniz en güzel şey; olta takımı, küçük bir tekne gezisi, bahçe işleri yapabilmesi için malzeme ve çiçek tohumları, gümüş bir künyedir.

KADINLARI: Küçük ve sade şeylerden hoşlanmaz, pırıltılı hediyeleri sever.