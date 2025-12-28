Burçlara özel hediye rehberi

KOÇ: Bu burcun erkekleri doğuştan sahip oldukları çocuksu ruhları nedeniyle onlara bu güzel günde, kayak takımı, spor ayakkabıları, eşofmanlar veya değerli bir kol saati hediye edebilirsiniz.
KADINLARI: Yaşamlarında çocuklarının önemi çok büyüktür. Yatak odasına düşkün oldukları için, egzotik duvar süslerinden, kırmızı yatak örtülerinden ve gerçek çiçekler armağan edebilirsiniz.
BOĞA: Boğa erkeklerine çok sevdikleri bir kitap, deri bir cüzdan, elektronik oyunlar, onları rahat ettirecek aksesuar niteliğinde eşyalar alabilirsiniz.
KADINLARI: Annelik ve eş olmak onlara çok yakışır. Günün uzun bir zamanını mutfakta geçiren Boğa kadınlarına alınabilecek en iyi hediye, ilginç kullanışlı mutfak aletleridir.
İKİZLER: Bu burcun erkeğine orijinal spor ayakkabılar, kaliteli bir güneş gözlüğü alabilirsiniz.
KADINLARI: Bu özel günde onlara verilecek hediye, günün modasını yansıtan bir kıyafet veya aksesuar olabilir.
YENGEÇ: İyi bir baba ve iyi bir eştir Ona alabileceğiniz en güzel hediye; anılarını saklayabileceği küçük resim albümü olabilir.
KADINLARI: Antika meraklısı olup, sallanan koltuklar vazgeçemeyeceği eşyalardır.
ASLAN: Aslan burcu erkekleri gösterişi ve lüksü severler. Bu güzel günde ona en pahalı aksesuarları, ipek bir gömlek alabilirsiniz.
KADINLARI: Aslan kadınları gece hayatından ve görkemden hoşlanır. Her konuda bu özelliğinizi yansıtan kıyafetler ve eşyalardan hoşlanır.
BAŞAK: Başak erkeğine hediye edebileceğiniz şeyler: Değerli bir kol saati, klasik fakat ünlü bir marka parfüm, küçük elektronik el oyunları, güzel bir müzik seti ve klasik bir gömlek.
KADINLARI: Klasik ve sade zevkleri vardır. Abartıya kaçmayan her türlü zarif hediyelerden hoşlanır.
TERAZİ: 2025 yılına veda ederken bir Terazi erkeğini mutlu eden hediyeler; Şık bir kol saati, hoş bir süveterdir.
KADINLARI: Yaşamı güzelleştiren her şey onlara hediye edilebilir.
AKREP: Bu burcun erkeği deri bir evrak çantası, sert bir tıraş losyonu, güzel bir ajanda, deriden yapılmış her türlü eşyayı sever.
KADINLARI: Sınırları çok geniş olup, sevdiği şeyleri özel olarak keşfetmek gerekir.
YAY: Yeni yılda Yay erkeklerine güneş gözlüğü, dağ ve deniz sporları yapabileceği malzemeler, göz dolduran takılar, renkli tişörtler alabilirsiniz.
KADINLARI: Özgürlüklerini ifade eden her türlü objeden hoşlanırlar.
OĞLAK: Bu burcun erkeğine; klasik bir kol saati, koyu renkli kaliteli bir gömlek, deri bir evrak çantası, tütün kokan bir parfüm, bir resim çerçevesi hediye edebilirsiniz.
KADINLARI: Değerli ve modası geçmeyen her türlü eşya ve giyimden hoşlanırlar. Klasik zevkleri vardır.
KOVA: Ona verebileceğiniz hediyeler; yeni çıkan elektronik bir alet, son teknoloji ile üretilmiş bir telefon ve kol saati, orijinal bir ev aksesuarı, bir seyahat çantası ve kaliteli bir güneş gözlüğüdür. Elektronik ve teknoloji düşkünü olan Kovalara bu tür hediyeler edebilirsiniz.
BALIK: Duygusal bir baba ve iyi bir eştir. O ona hediye edebileceğiniz en güzel şey; olta takımı, küçük bir tekne gezisi, bahçe işleri yapabilmesi için malzeme ve çiçek tohumları, gümüş bir künyedir.
KADINLARI: Küçük ve sade şeylerden hoşlanmaz, pırıltılı hediyeleri sever.