Eğitim destekçisi dernek kendi ofisini açtı

Bu yıl mayıs ayında kurulan ve birkaç ay içerisinde gerçekleştirdiği sosyal projelerle hızlı bir ilerleme kaydeden Urla Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği (UMİDER), kendi dernek ofisini hayata geçirdi. 100'e yakın üyesi bulunan ve faaliyete geçtiği zamandan buyana eğitim alanında önemli aktivitelere imza atan dernek, yoğun çalışma dönemi sebebiyle kendi ofisini anca açma fırsatı bulabildi.

ÖRNEK BİR STK

UMİDER Başkanı Aziz Karagözoğlu ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman, Türkiye Müteahhitler Federasyon Başkanı Ayhan Sulak, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yılki eğitim öğretim dönemi öncesi Urla'daki tüm okullara boya yardımı yapan, daha sonra da kız öğrenciler yararına bağış gecesi düzenleyen UMİDER'in sosyal yardımlarını sürdüreceğini belirten Dernek Başkanı Aziz Karagözoğlu, "Çalışmalarımızı artık şu an açılışını yaptığımız ofisimizde daha verimli şekilde sürdüreceğiz" dedi. Ülkemizin geleceği çocukların eğitimi konusunda oldukça hassas olan ve bu yönde gereken her tür desteği vermek için çaba sarf eden derneğin, kısa süre içerisinde hatırı sayılır etkinlikler düzenlediğine değinen protokol üyeleri, diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek oldukları için yönetim kurulunu tebrik etti.