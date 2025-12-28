Ünlü isimlerin yeni yıl mesajları

TÜLİN ŞAHİN

"Artık hepimiz çok ciddi anlamda anladık ki, sağlık gerçekten her şeyin başı. O yüzden herkese en başta sağlık diliyorum. Sağlık olunca her şey mümkün. Benim bir sloganım var, 'Sağlık varlıktır. Güzellik; sadelik ve doğallıkta, gerçek zenginlik ise sağlıkta. O yüzden Allah ilk önce hepimizin sağlığını korusun. Sağlık mücadelesi verenlere acil şifalar versin, daha önemlisi yok çünkü. Yılbaşı planım henüz belli değil, ama zaten ben yılbaşında bir yerlere gitmeyi, seyahat etmeyi pek sevmem. Bir de tabii tüm dünya seyahat halinde oluyor ve o kaosu sevmiyorum. Hem bence en güzel yılbaşı evde kutlanandır."

RÜYA BÜYÜKTETİK

"Yeni yılın öncelikle ülkemiz adına güzelliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu yılın hepimiz için pes etmeden, iyi niyet, inanç, sağlık ve mutlulukla, hayallerimize kavuşacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Bolluk ve bereket içinde, sevdiklerimizin yanı başımızda olduğu, neşeyle aklımızda kalacak anılar biriktireceğimiz bir 2026 hayali kuruyorum. Yılbaşında arada sırada yurt dışı seyahatleri yapsak da en keyif aldığım yılbaşı kutlaması evde ailemle olduğum kutlamalar oluyor. Bu sene de yine evimizde ailemle, güzel bir sofranın etrafinda, hep birlikte olmayı planlıyorum."

PELİN KARAHAN

"2026'yagirerken tek isteğim; içimde huzurun çoğalması, çocuklarımın sağlığı, kalbimin de hep doğruyu göstermesi... Geçen yıl bana çok şey öğretti. Ne istediğimi, neyi istemediğimi daha iyi gördüm. Artık kendime daha çok sahip çıkıyorum ve iyi gelmeyen hiçbir şeyi üzerimde taşımıyorum. Kariyer anlamında da kendi adıma bence güzel bir yıl olacak. Yeni yılda hepimize daha çok gülümseme, daha çok umut, daha çok güzel an diliyorum. Bu sene yılbaşı için özel bir plan yapmadım... Zaten en sevdiğim yer, evim ve en sevdiğim insanlar da çocuklarım."

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT ELÇİN

"2026'ya girerken en büyük dileğim, hem kendi ailem, hem de dünya için daha sakin, daha iyileştirici bir yıl olması. Bir anne olarak artık her şeye Atlas'ın gözünden bakıyorum; onun için daha güvenli, umut dolu bir dünya diliyorum. Bu yıl bizi zorlayan her şeyin geride kalmasını umuyorum. Hepimizin sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebildiği, sağlık ve huzurun merkezde olduğu bir yıl olsun. Yeni yılın hepimize yeni ilhamlar, yeni başlangıçlar ve iyi haberler getirmesini diliyorum. Bu yıl yeni yıla evde, ailece girmeyi planlıyoruz; Atlas'ın ilk yılbaşılarından biri olduğu için her anını birlikte yaşamak istiyoruz."

CANSEL ELÇİN

"2026'dan en büyük dileğim, tüm dünyanın biraz daha nefes alabilmesi. Son yılların ağır enerjisinden sonra, umarım hepimiz için daha umut verici, daha yaratıcı bir dönem başlar. Kendi adıma, ailemle birlikte sağlıklı, huzurlu ve üretken bir yıl geçirmek istiyorum. Yeni yılın bize dayanıklılık, sevgi ve yeni ilhanlar getirmesini diliyorum. Herkesin hayallerine yaklaşabildiği, barış ve iyilikle dolu bir sene olsun. Bu yılbaşını evde, ailece karşılamayı seçtik; son dönemde yoğun bir tempoda olduğum için bu sakinlik bana da iyi gelecek."