“Butter Glam” makyaj trendi

KYLİE Jenner'ın 'King Kylie' döneminin yeniden gündeme gelmesiyle, makyaj dünyasındaki trendler adeta yeniden şekilleniyor. Bu sezonun en dikkat çeken akımı ise hiç şüphesiz butter glam. Bir zamanlar metalik parlamalar, mavi-yeşil göz makyajları ve rose gold tonlarıyla hafızalara kazınan o nostaljik 'King Kylie' estetiği, şimdi yerini sıcak pastellerin ve özellikle tereyağı sarısının öne çıktığı çok daha kremsi, yumuşak bir görünüme bırakıyor. Jenner'ın son paylaşımlarında gördüğümüz bu estetik, sosyal medya kullanıcılarının gözünde hızla kışın en havalı makyaj dokunuşuna dönüştü. Butter glam'in özünü, 'pürüzsüz ve erimiş gibi duran bir bütünlük' oluşturuyor. Cilt, ağır bir kapatıcılıktan uzak; filtreli ama hâlâ gerçek bir dokuyla parlıyor. Kaşlar sertçe yukarı taranmış gibi değil, daha çok doğal bir tüy yapısına sahip. Yanaklarda sıcak şeftali tonları, dudaklarda ise yumuşak geçişli nude renkler öne çıkarken, tüm görünümü asıl eşsiz kılan detay göz makyajı oluyor. Göz kapaklarında kullanılan tereyağı sarısı far, hem iç köşe hem de kaş kemiğinde keskin ama bir o kadar da kadifemsi bir parlaklık yaratıyor. Bu sarı ton, burnun köprüsü boyunca uzanan hafif gölgelendirmeyle birleştiğinde, 2016'nın ikonik keskin hatlarını günümüzün rafine estetiğiyle buluşturuyor.

MÜKEMMEL UYUM

Trendin bu kadar ilgi görmesinin en büyük nedeni, hem iddialı hem de şaşırtıcı biçimde yumuşak bir sonuç üretmesi. Gözlerdeki mini cut crease etkisi, iç köşenin net şekilde aydınlatılması ve sarı tonun sıcak kahverengilerle buluşması, makyajı hem sanatsal hem de günlük kullanıma uygun hâle getiriyor. Eğer kullanılan sarı ton fazla canlı durursa, bazın beyaz bir primerle açılması ya da sarının daha kremsi bir tonda hazırlanması görüntüyü ânında yumuşatıyor. Butter glam aslında tam da bu dengeye dayanıyor: Cesur ama pürüzsüz; parlak ama abartısız. Bu estetiği özel kılan bir diğer unsur da 2016 döneminin ünlü makyaj unsurlarını günümüze uyarlaması. O yılların yoğun kontürü, keskin cut crease'leri ve mat dudakları hâlâ var, ancak artık çok daha olgun bir şekilde uygulanıyor. Mat dudaklar daha buğulu, gözenek gizleme teknikleri daha hafif, göz makyajının parıltısı ise daha ipeksi. Aynı maksimalist enerji korunuyor, fakat günümüzün daha rafine zevkiyle birleşiyor. Kısacası butter glam, yalnızca bir renk trendi değil; nostaljiyle modernliğin birleştiği yeni bir makyaj kimliği. Kış aylarında pastel tonlar kullanma fikrini yeniden gün yüzüne çıkarıyor ve sarının beklenmedik sıcaklığını ciltle mükemmel bir uyuma sokuyor.