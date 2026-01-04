Cherry cola hair geri döndü

CHERRY cola hair, kolanın zengin koyu tonu ile olgun bir kırmızının karışımını andırıyor. Işığın açısıyla bordo, kahve ve mürdüm arasında geçişler yapan bu ton, sıradan kırmızılardan çok daha derin ve çok boyutlu bir ifade sunuyor. Cherry cola hair, özellikle kış sezonunda yeniden yükselişe geçti ve moda sahnelerinde "soğuk ama zengin" bir kırmızı olarak öne çıkıyor. Bu trendin popülerleşmesinde Dua Lipa büyük rol oynadı. 2024'te bu tonu tercih eden ilk isimlerden biri olarak sosyal medyada viral oldu. O an, saç renk uzmanları tarafından trendin başlangıcı olarak gösterildi. 2025'te ise trend, Ashley Park gibi isimlerle kırmızı halı görünümlerine taşındı; Emily in Paris galasında millennial tarafı güçlü, Old Hollywood esintili bir görüntüyle cherry cola saçlarını sahneye çıkardı. Bunun yanı sıra Jenna Ortega, Dove Cameron, Rihanna, Zendaya, Lana Del Rey, Keke Palmer, Halle Bailey, Gigi Hadid ve Billie Eilish gibi isimlerin, farklı farklı versiyonlarla ses getiren cherry cola uygulamaları var. Bunlar trendin ne kadar esnek olduğunu ortaya koyuyor.

CHERRY cola hair, 90'lar nostaljisiyle modern estetiği birleştirmesiyle trend hâline geldi. Sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntülenme alarak genç kuşağın da ilgisini çekti. Üstelik 2026 saç trendleri arasında espresso ve kozmonatürel tonlarla birlikte derin, zengin kırmızı- kahve karışımlarının devam edeceği öngörülüyor. Cherry cola, klasik kırmızılardan farklı olarak soğuk-sıcak dengesini ustalıkla taşıyan bir ton. Koyu kahve bazının içine serpiştirilen bordo ve menekşe alt tonları, portakal-bazlı kırmızılardan daha zengin ve derin bir görünüm sağlıyor. Bu da saçta hem parlaklık hem hacim hissi veriyor. İster yumuşak dalgalarla ister retro sleek stillerle deneyin, her iki durumda da etkileyici bir doku sunuyor.

BU trend hemen herkes tarafından uyarlanabiliyor. Sıcak alt tonlu ciltler bordo ve kahve karışımında doğal bir ışıltı bulurken, soğuk alt tonlu ciltlerde menekşe bazlı kırmızılar daha fazla kontrast sağlıyor. Ayrıca trend, pixie, bob, lob gibi farklı saç kesimlerine de çok yakışıyor. Bu tonun etkisini koruması için bakım, uygulama kadar önemli. Kırmızı pigmentler zamanla solmaya meyilli olduğu için renk koruyucu ürünler olmazsa olmaz. Haftalık nem maskeleri saçın parlaklığını desteklerken, ayda bir yapılan gloss uygulamaları rengi yeniden canlandırıyor. Ayrıca saçın çok sıcak suyla yıkanmaması ve ısı kullanımının sınırlandırılması cherry cola tonunun, derinliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor. Cherry cola hair, abartıya ihtiyaç duymayan bir renk. Bu nedenle makyajda sade ama dengeli tercihler öne çıkıyor. Nude dudaklar, sıcak alt tonlu allıklar ve yumuşak göz makyajları saç rengini ön plana çıkarıyor. Giyim tarafında ise siyah, krem, bordo, çikolata kahvesi ve koyu yeşil gibi tonlar cherry cola saçlarla güçlü bir uyum yakalıyor. Minimal altın takılar ise görünümü daha sofistike bir noktaya taşıyor.