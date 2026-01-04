Kısın favorısı preppy manikür

daha deneysel ve daha dikkat çekici bir güzellik anlayışına yönelmeye başlamışken, manikürünüzü de sezonun görünümlerine adapte etmenin şimdi tam zamanı! Clean girl estetiğinden yavaş yavaş sıyrılmaya başladık biliyorsunuz. Bu özgürleşmeye tırnaklarınız da dahil tabii. Hatta tırnak tasarımı, rahatça deneysel takılmaya ve biraz daha cesur olmaya oldukça imkan tanıyan bir alan. Hâl böyle olunca, sezonun manikür trendleri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor ve bu trendlerden biri öne çıkıyor: Preppy tırnaklar. Kylie Jenner'ın da benimsediği bu görünüm, trend listelerinde zirveye oynamaya aday.

MİNİMAL BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR

Favori kışlık kazaklarınızın vazgeçilmez desenleri, bu sezon tırnaklarınızda da kendini gösterecek. Sezonun yükselen tasarımı ekoseler, her renk ve bitişle manikür repertuvarında yer alıyor. Ton sür ton renkler ve mikro çizgilerle daha minimal bir görüntü veren bu İngiliz ilhamlı grafik, kırmızı ve yeşillerle yılbaşı ruhuna uyum sağlarken kedi gözü ışıltısı ve kristaller ise parti güzelliğine eşlik ediyor. Daha mix&match bir sonuç için ekoseler puantiyelerle eşleniyor. Suluboya bitişli ekoseler görünümü modernize ederken, renkli baklava desenleri tırnaklarınıza kolej havasını getiriyor. Manikür randevunuzdan önce ilham alabileceğiniz preppy tırnakları sizin için derledik.