Su kesintilerinin halk sağlığına etkileri-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten İzmir'de her gün uygulanan su kesintilerinin halk sağlığına etkileri üzerinde konuştu. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
BAŞLICA HASTALIKLAR
"A. Sindirim Sistemi (Su Kaynaklı) Hastalıkları
İshal: Son aylarda çok sayıda hastamız özellikle şehrimizde hastanelerin acil servis ve polikliniklerinde ağır ishal tablosu ile görülmektedir. Bilinen bir tıp gerçeği olan 'ishal bir yaz hastalığıdır' algı ve bilimselliği yerle bir olmuştur. Pandemi sonrası artan ve çeşitlenen enfeksiyon hastalıklar, virüs, bakteri ya da parazit hangi etken olursa olsun enfeksiyonlar ve tanı - tedavi yollarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Kitapların ve bilinen çoğu tıp gerçeğinin güncellenmesi zorunlu olmuştur. İshal yanında, şiddetli karın ağrısı, aşırı sıvı kaybı, bulantı kusma ve ateşe dikkat ediniz.
Kolera
Tifo ve paratifo
Dizanteri (Shigella, amipli dizanteri): Özellikle bir parazit olan ve kanalizasyon suları ile temas eden dış ortam yiyeceklerinden bulaşan amip parazitinin neden olduğu dizanteri son günlerde şehrimizde ciddi vakalara yol açmaktadır.
Hepatit A ve E B. Cilt ve Göz Enfeksiyonları
Uyuz
Mantar enfeksiyonları
Konjonktivit (göz iltihabı)
Cilt apseleri
Cilt allerjileri C. Solunum Yolu Enfeksiyonları
Kalabalık ve hijyenin bozulduğu ortamlarda artış gösterebilir. Özellikle akciğer enfeksiyonları şu sıralar çok yaygın ve risklidir. Hastane yatışlarının hala en büyük nedenlerinden biridir. İshal ve yanında ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı en dikkat edilmesi gereken yakınmalardır. D. Vektör Kaynaklı Hastalıklar
Durgun suların birikmesiyle: o Sıtma o Dengue o Batı Nil Virüsü En Riskli Gruplar
Bebekler ve çocuklar
Yaşlılar
Hamileler
Bağışıklık sistemi zayıf olanlar
Kronik hastalığı olanlar
DOLAYLI TESİRLERİ
Beslenme ve Gıda Güvenliği
Gıdaların temizlenememesi
Pişirme ve saklama sorunları
Çocuklarda büyüme geriliği riski Sağlık Hizmetlerinin Aksaması
Hastanelerde sterilizasyon sorunları
Enfeksiyon kontrolünün zorlaşması Ruh Sağlığı ve Sosyal Etkiler
Stres ve kaygı artışı
Toplumsal huzursuzluk
Özellikle uzun süreli kesintilerde yaşam kalitesinin düşmesi KORUYUCU ÖNLEMLER
İçme suyunu kaynatmak veya güvenli arıtma yöntemleri kullanmak
Suyu temiz, kapalı kaplarda depolamak
El hijyeninde alkol bazlı dezenfektan kullanmak
Kesintiler sırasında toplu alanlarda hijyen denetimlerini artırmak
Belediyelerin düzenli bilgilendirme ve acil su temini sağlaması."