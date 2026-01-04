Su kesintilerinin halk sağlığına etkileri-2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten İzmir'de her gün uygulanan su kesintilerinin halk sağlığına etkileri üzerinde konuştu. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

BAŞLICA HASTALIKLAR

"A. Sindirim Sistemi (Su Kaynaklı) Hastalıkları

İshal: Son aylarda çok sayıda hastamız özellikle şehrimizde hastanelerin acil servis ve polikliniklerinde ağır ishal tablosu ile görülmektedir. Bilinen bir tıp gerçeği olan 'ishal bir yaz hastalığıdır' algı ve bilimselliği yerle bir olmuştur. Pandemi sonrası artan ve çeşitlenen enfeksiyon hastalıklar, virüs, bakteri ya da parazit hangi etken olursa olsun enfeksiyonlar ve tanı - tedavi yollarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Kitapların ve bilinen çoğu tıp gerçeğinin güncellenmesi zorunlu olmuştur. İshal yanında, şiddetli karın ağrısı, aşırı sıvı kaybı, bulantı kusma ve ateşe dikkat ediniz.

Kolera

Tifo ve paratifo

Dizanteri (Shigella, amipli dizanteri): Özellikle bir parazit olan ve kanalizasyon suları ile temas eden dış ortam yiyeceklerinden bulaşan amip parazitinin neden olduğu dizanteri son günlerde şehrimizde ciddi vakalara yol açmaktadır.

Hepatit A ve E B. Cilt ve Göz Enfeksiyonları

Uyuz

Mantar enfeksiyonları

Konjonktivit (göz iltihabı)

Cilt apseleri

Cilt allerjileri C. Solunum Yolu Enfeksiyonları

Kalabalık ve hijyenin bozulduğu ortamlarda artış gösterebilir. Özellikle akciğer enfeksiyonları şu sıralar çok yaygın ve risklidir. Hastane yatışlarının hala en büyük nedenlerinden biridir. İshal ve yanında ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı en dikkat edilmesi gereken yakınmalardır. D. Vektör Kaynaklı Hastalıklar

Durgun suların birikmesiyle: o Sıtma o Dengue o Batı Nil Virüsü En Riskli Gruplar

Bebekler ve çocuklar

Yaşlılar

Hamileler

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Kronik hastalığı olanlar

DOLAYLI TESİRLERİ

Beslenme ve Gıda Güvenliği

Gıdaların temizlenememesi

Pişirme ve saklama sorunları

Çocuklarda büyüme geriliği riski Sağlık Hizmetlerinin Aksaması

Hastanelerde sterilizasyon sorunları

Enfeksiyon kontrolünün zorlaşması Ruh Sağlığı ve Sosyal Etkiler

Stres ve kaygı artışı

Toplumsal huzursuzluk

Özellikle uzun süreli kesintilerde yaşam kalitesinin düşmesi KORUYUCU ÖNLEMLER

İçme suyunu kaynatmak veya güvenli arıtma yöntemleri kullanmak

Suyu temiz, kapalı kaplarda depolamak

El hijyeninde alkol bazlı dezenfektan kullanmak

Kesintiler sırasında toplu alanlarda hijyen denetimlerini artırmak

Belediyelerin düzenli bilgilendirme ve acil su temini sağlaması."