Haberler Pazar Kurgu gibi görünen tarihi gerçekler Kurgu gibi görünen tarihi gerçekler Tarihte yaşanan bazı ilginç olaylar günümüz gerçekliğinde bize kurgu gibi gelse de yazılı kaynaklar bunun tam aksini söylüyor. Tarihin akışı içinde yaşanan adeta filmlere olabilecek beş ilginç tarihsel olayı Yeni Asır okuyucuları için derledik... NADİR UYSAL ÖZEL HABER









İnsanlık tarihi ilginç ve gizemli olaylara doludur. Günümüz koşullarına göre saçma ancak yaşandığı zamana göre ise hiç de şaşırtıcı olmayan olaylar belki de yarattığı 'kelebek etsiyle' tarihin akışını değiştirmiştir. Bazen, öyle ilginç tarihsel hikayelerle karşı karşıya kalırız ki bunun bir kurgu olabileceğinden şüpheleniriz. 'Tarih tekerrürden ibarettir' diyenlere ise bir çift sözümüz var. Anlatacağımız hikayeler lütfen ama lütfen tekerrür etmesin. İşte hepimizi şaşkınlığa uğratacak tarihsel gerçekliliğe sahip o hikayelerin bazıları...

VATİKAN, ÖLMÜŞ PAPANIN CESEDİNİ YARGILADI

Yok artık!' demeye hazır olun. Malum, Vatikan'da tarihin her döneminde oldukça tuhaf olaylar yaşanmıştır ve muhtemelen yaşanmaya devam edecektir. Bunlardan en ilginci ise halef selef iki papa arasında yaşandı. Ama biri artık yaşamıyordu... Nedendir bilinmez MS. 897'de Papa VI. Stephen, selefi Papa Formosus'u yargılamak istemişti. VI. Stephen, selefi Papa Formosus'a o kadar kinlenmişti ki cesedini ölümünden tam 1 yıl sonra mezarından çıkararak mahkeme salonun da yargıladı. Sonuç mu? Stephen, Formosus'u papalık kıyafetlerine layık olmayan bir gaspçı olmakla suçlayarak onu gözden düşürmeye çalıştı. Sonunda Stephen, kendini savunamayan bir adama karşı davayı kazandı. Yetkililer, Formosus'un çürüyen cesedini Tiber Nehri'ne atmadan önce üç parmağını kesti. Papa Stephen rahatladı mı bilinmez ama bu hareketiyle tarihe geçti.