Crihanna’nın eserleri İzmir AASSM’de

Çağdaş ve modern sanatın ünlü isimleriyle açtıkları sergilerle dikkat çeken sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu ile sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), bir büyük dünya ustası Florian Doru Crihana'nın ünlü Don Kişot eserlerini İzmirlilerle buluşturdu. İzmir'in sanat vizyonunu çeşitlendiren ikili, bu kez de eserleri en ünlü dünya müzelerinde kabul görmüş, uluslararası yarışmalarda çok saygın ve seçkin 80 ödül almış Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana'nın "La Mancha'lı Don Kişot" adlı sergisini hayata geçirdi.

Açılışta, 45 eser konukların beğenisine sunuldu. Sergi 4 Mart Çarşamba gününe kadar her gün ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak. Çalışmayla ilgili bilgi veren sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, "Yaklaşık 15 yıl önce Almanya'daki ünlü Don Kişot Evi'nde (Modern Sanatlar Müzesi Mönchehaus, Goslar) yer alan 45 Don Kişot resmiyle tanıdım Crihana'nın sanatını. Pablo Picasso, Salvador Dali, Gustave Dore ve Le Corbusier gibi dev sanatçıların yapıtlarıyla yan yanaydı. Onun da içinde yer aldığı büyük koleksiyonu Türkiye'ye getirdiğimde, bizim sanatseverler Crihana'nın eserlerini çok sevmişti. Ve yıllar sonra, onun özel Don Kişot koleksiyonunun tamamını ülkemize getirmeye karar verdim. Çünkü Florian Doru Crihana, Don Kişot'un kadim serüvenini günümüz dünyasının aynasında yeniden yorumlayarak, ironiyi şiirsel imgelerle buluşturan, benzersiz bir anlatım dili kuran bir sanatçı. Onun resimlerinde Don Kişot, yalnızca yel değirmenlerine karşı duran bir şövalye değil; modern hayatın absürtlükleri arasında yönünü arayan, incinmiş ama ısrarcı bir ruhun simgesidir" sözleriyle duygularını aktardı.