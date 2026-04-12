Slekk burun ile kusursuz topuz

Güzellik dünyasında trendler hızla değişse de, bazı görünümler zamansız birer "imza" haline gelir. Son yılların en güçlü estetik akımlarından biri olan 'sleek bun', tam olarak bu tanımın karşılığı. Kelime anlamıyla "pürüzsüz topuz" diyebileceğimiz bu model; saçın kusursuz bir netlikle geriye doğru taranarak sıkıca toplanması ile yapılıyor.

OLDUKÇA POPÜLER

Clean Girl Trendi: Sleek bun saç modelinin hızla popülerleşmesinde bitmeye yüz tutmuş clean girl estetiğinin etkisi büyük. Minimal makyaj, sağlıklı ve parlak bir cilt ve kusursuz görünen saçtan oluşan bu estetiğin temel yapı taşlarından biri olarak sleek bun, görünümün geri kalanını tamamlıyor. Ünlü İlhamları: Bella Hadid, Hailey Bieber ve Sofia Richie Grainge gibi isimlerin bu modeli tekrar tekrar tercih etmesi, sleek bun'ı geçici bir trend olmaktan çıkarıp adeta bir imza görünüme dönüştürdü. Uyarlanabilirlik: Her ne kadar clean girl dönemi yavaş yavaş kapansa da, sleek bun, her tarza uyum sağlayabilen bir topuz modeli olması sayesinde popülerliğini korumayı sürdürüyor. Ense topuzu, tepe topuzu, ortadan ya da yandan ayrık seçenekleriyle her yüz şekline ve ortama adapte edilebilen bir versiyonu mutlaka var.

ADIM ADIM UYGULAMA

-Kusursuz bir topuzun temeli, saçı doğru ürünlerle hazırlamakta yatıyor. Güzelce taradığınız saçlarınıza güçlü tutuşlu bir jöle veya saç köpüğünü eşit şekilde yedirin. Çok fazla elektriklenen bir saçınız varsa bu adımlardan önce anti-frizz bir saç spreyi ile saçlarınızı tarayabilirsiniz.

-Saçınızı ayırmak istediğiniz yöne (orta veya yan) karar verin ve sık kıllı bir topuz fırçasıyla ürünü tüm saça dağıtarak arkaya doğru tarayın. Burada anahtar nokta, saçı olabildiğince sıkı bir şekilde toplamak. Oluşturduğunuz at kuyruğunu kendi etrafında döndürerek topuz formuna getirin ve sağlam bir lastikle sabitleyin.

-Görünümü kusursuzlaştırmak için alın çevresindeki inatçı bebek saçlarını, bir kaş fırçası veya stick wax yardımıyla geriye doğru yapıştırın. Son adımda, tüm saça güçlü tutuşlu bir saç spreyi sıkarak gün boyu kalıcılık sağlayabilirsiniz.