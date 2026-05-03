Çılgınlaşma zamanı

KOÇ: Değişim istiyorsunuz

Uranüs İkizler burcunda. Dolunay Akrep burcunda gerçekleşiyor. Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bu hafta değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz.

BOĞA: Mantıklı davranıyorsunuz

Bu hafta akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz.

İKİZLER: Sosyal hayatınız canlanıyor

Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

YENGEÇ: Tenkitten kaçınmalısınız

Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

ASLAN: Kendinizi yargılamayın

Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve sizin inatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilirler. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.

BAŞAK: Alınganlık göstermeyin

Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu hafta geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.

TERAZİ: Detaylara takılmayın

Bu hafta bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.

AKREP: Kendinize güveniyorsunuz

Bu hafta kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizde yoğun bir tempo var. Çevreniz size çok şey öğretecektir. Özellikle ilişkilerinizde vericiliğinizin zararınız görmeden, kendinize biraz çeki düzen vermelisiniz.

YAY: Kaygılarınıza takılmayın

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Değerlerinizin farkındasınız.

OĞLAK: Aklınıza güveniyorsunuz

Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta.

KOVA: Derin düşünüyorsunuz

İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bu hafta sizi ikna etm eye çalışmaktan yorulabilirler. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçimişteki tercübelerinizi örnek almalısınız.

BALIK: Güven arıyorsunuz

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut... Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.