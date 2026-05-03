Grafik eyeliner çagı baslıyor

Euphoria ile yeniden gündeme gelen "fishtail eyeliner" trendi, grafik makyaj akımlarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak makyaj dünyasında geri dönüş yaptı. 90'ların ince kaşları ve kahverengi tonlarından 2000'lerin renkli aksesuarlarına uzanan makyaj evrimi içinde, bu yeni/geri dönen akım göz makyajını dramatik bir çizgi diliyle yeniden yorumluyor. Özellikle dizinin makyaj tasarımcısı Doniella Davy'nin karakterler için yarattığı çarpıcı göz görünümleriyle popülerleşen fishtail eyeliner, gözleri balık kuyruğunu andıran iki ayrı çizgiyle çerçeveleyerek güçlü bir ifade yaratmayı hedefliyor.

BALIK KUYRUĞU ETKİSİ

Teknik olarak üst kirpik hattına klasik bir eyeliner çekilmesi, alt kirpik hattında ise dış köşeden aşağı doğru yönlenen ikinci bir çizgi oluşturulmasıyla ortaya çıkan bu görünüm, iki çizginin birleşmeden paralel şekilde uzamasıyla "balık kuyruğu" etkisini veriyor. İnce uçlu sıvı eyeliner'lar ve renkli ürünlerle çeşitlendirilebilen bu stil, simli farlar ve göz pınarlarına eklenen ışıltılı dokunuşlarla daha da belirgin hale getirilebiliyor. Son dönemde kırmızı halıda da kendine yer bulan trend, Jenna Ortega ve Bella Hadid gibi ünlü isimlerin tercihleriyle yeniden moda radarına girmiş durumda.